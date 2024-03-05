نهيان بن مبارك: الإمارات دائماً واحة للعلم والعلماء

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، جامعة هاريسبورغ للعلوم والتكنولوجيا في دبي، وهي امتداد لواحدة من أهم الجامعة المستقلة تركز على العلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية، وتفقد معاليه حرم الجامعة الجديد في مجمّع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم، يرافقه نخبة من أبرز أعضاء الفريق القيادي في جامعة هاريسبورغ، ومجلسها الاستشاري الأعلى في دولة الإمارات، ومجموعة تيكوم، وقادة المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية من شركاء جامعة هاريسبورغ في القطاعات الحكومية والخاصّة والأكاديمية والتقنيات الصناعية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: «ستظل دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً واحة للعلم والعلماء وميداناً لأهم الجامعات العالمية في مختلف المجالات، بما توفره من بيئة خصبة وفرص عالية للنجاح».

وأضاف معاليه: «نقدّر دور جامعة هاريسبورغ للعلوم والتكنولوجيا في دبي في تحقيق التميز الأكاديمي والتزامها بتمكين مجموعة كبيرة ومتنوّعة من الطلاب. فتركيزها الواضح على مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، ويسرّنا أن نشارك اليوم في حفل الافتتاح ونتطلّع إلى لمس أثرها الإيجابي على مستقبل قطاع التعليم العالي في الدولة».

وقال معاليه: «إنه من الواجب علينا في هذه المناسبة التي نفتتح فيها هذا الصرح العلمي أن نتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهاتهما وإرشاداتهما وقيادتهما الحكيمة وتشجعيهما الدائم على تلقي العلوم واستقطاب العقول النيرة».