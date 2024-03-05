سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بـ«جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي»

الشارقة (وام)

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها التاسعة والعشرين، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبته تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقت بعدها الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كلمة قدمت فيها الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعم سموه غير المحدود لكل ما من شأنه تعزيز الواقع التعليمي والثقافي في الإمارة.

كما قدمت الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، على تشريف سموه للحفل، وتكريم الفائزين والفائزات.

وأشارت رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، في كلمتها، إلى أن جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، وهي الأولى تاريخياً التي تحتفي بالطلبة، لا تعد رمزاً للتفوق والإلهام فحسب، بل هي منصة تنطلق من خلالها جسور الإبداع والبناء في مستقبل المنظومة التربوية، مشيدةً بمستوى المشاركات لهذه الدورة من الطلبة والتي سجلت نسبة مشاركة بلغت 64%، مما يعكس نجاح الجائزة في تحقيق أهم أهدافها في تشجيع الطلبة وتحفيزهم على التطور والأبداع والابتكار.

واختتمت الهاشمي كلمتها بتهنئة الفائزين بالجائزة لهذه الدورة الذين بذلوا جهوداً كبيرة، وعملوا بتفانٍ لتحقيق التميز، وأصبحوا يمثلون نماذج طيبة لروح العطاء الملهم في التعليم، لافتةً إلى أهمية الجائزة في تحفيز العقول، ونشر ثقافة التميّز، ومساندة ودعم المتميزين في الميدان التربوي بشرائحه وفئاته كافة، والمجتمع المحلي. كما قدمت الشكر للجنة التحكيم.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً استعرض مسيرة جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي خلال السنوات الماضية وتطورها، إلى جانب أدوارها في تعزيز التفوق في المجالين التربوي والتعليمي في إمارة الشارقة.

وقام سمو نائب حاكم الشارقة، في نهاية الحفل، بتكريم الفائزين بالجائزة لدورة هذا العام، حيث فازت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بجائزة أفضل جهة تعليمية.

وفاز في الفئة الأولى للأفراد المتميزين، فئة القائد التربوي المتميز كل من: أميرة حسن آل محمد بالمركز الأول، ومريم حسين علي اللوغاني بالمركز الثاني. وفي فئة المعلم المتميز، فازت سها وائل شعشاعة بالمركز الأول، ومؤمن محسن يونس بالمركز الثاني، وعنود طارق الحمادي بالمركز الثالث، وخفيه محمد حمودة الكتبي بالمركز الرابع. وفي فئة الوظائف الداعمة المتميزة، فازت خولة إبراهيم البلوشي بالمركز الأول، وإكرامي أحمد سيد بالمركز الثاني. وفي فئة ولي الأمر المتميز، فاز أحمد مصبح خليفة النيادي.

وفاز في فئة الطالب المتميز من الفئات الخاصة كل من: مريم المرزوقي، وشوق الشامسي، ومحمد العبدولي، وخميس العبدولي. وفي فئة المؤسسات المتميزة، فازت مدرسة جيمس ميلينيوم الخاصة بفئة المؤسسات التعليمية المتميزة، بينما في فئة فرق العمل المتميزة فاز بالجائزة مجلس طلبة المدرسة الثانوية النموذجية للبنين في فئة مجلس الطلبة المتميز.