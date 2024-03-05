«متحف المستقبل» يستضيف جلسات حوارية علمية ومستقبلية

دبي (وام)

ينظم «متحف المستقبل» سلسلة من الجلسات الحوارية، خلال شهر رمضان، وذلك ضمن مبادرة «المجلس الرمضاني» التي سيتم تنظيمها، بالتعاون مع «مختبرات دبي للمستقبل»، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات بهدف استعراض تأثير المبادئ الأخلاقية والمجتمعية والإسلامية، ودورها في تحفيز مستقبل الابتكار والتقدم التكنولوجي والتحول الرقمي.

وقال ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي لـ «متحف المستقبل» إن تنظيم هذه المبادرة المعرفية يأتي في إطار دور المتحف بتسليط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بتصميم وصناعة المستقبل.

وتنعقد أولى جلسات «المجلس الرمضاني» تحت عنوان «الابتكار المستقبلي المستند على المبادئ الإسلامية» يوم السبت 16 مارس 2024 في «متحف المستقبل»، وتهدف هذه الجلسة إلى تقديم رؤى ملهمة حول كيفية تطبيق المبادئ الإسلامية في مجال الابتكار والتطور في مختلف المجالات الحديثة. وتستضيف هذه الجلسة الدكتور روي كاساجراندا من جامعة أوستن في الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور محمد قاسم مدير أكاديمية دبي للمستقبل.

وستقام الجلسة الثانية من المجلس الرمضاني يوم السبت 23 مارس 2024، تحت عنوان «وجهات النظر المستقبلية حول الاستدامة في العالم الإسلامي»، بمشاركة الدكتورة ريما مصباح القريوتي أستاذة الفقه الإسلامي في جامعة دبي، والدكتور عودة الجيوسي رئيس قسم إدارة الابتكار والتقنية بجامعة الخليج العربي.

أما الجلسة الثالثة، فستقام يوم السبت 30 مارس 2024، تحت عنوان «توافق المسؤولية الاجتماعية مع التقدم التكنولوجي»، وتهدف لاستعراض أبرز التحديات والفرص المتزايدة في هذا الجانب، ومناقشة دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة، وتستضيف هذه الجلسة كلاً من الدكتور عبدالله روثمان، والكاتب عوض بن حاسوم الدرمكي.