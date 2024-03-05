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علوم الدار

وزير التربية والتعليم: حملة «وقف الأم» تجسد رسالة الدولة الحضارية ودورها الإنساني العالمي

أحمد بالهول الفلاسي
6 مارس 2024 00:55

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، أن حملة «وقف الأم» التي تهدف إلى تكريم الأمهات في دولة الإمارات، من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام، تمثل تجسيداً حياً لرسالة الإمارات الحضارية، ودورها الإنساني العالمي في دعم وتمكين المجتمعات من بناء حياة أفضل لأفرادها.
وقال معاليه: «تحمل حملة «وقف الأم» في طياتها أبعاداً متعددة تعكس حرص دولة الإمارات على استدامة أعمال الخير والعطاء التي تقودها، وتؤثر إيجاباً في حياة مئات الملايين حول العالم، فمن جهة، تستلهم هذه الحملة قيماً إماراتية وإسلامية وإنسانية نبيلة تؤكد مكانة الأم العظيمة، وأهمية برها، اعترافاً بدورها في تربية وتنشئة الأجيال الجديدة، ومن جهة ثانية، فإن هذه المبادرة تفتح الباب لحشد الجهود لبناء حراك مجتمعي لدعم قضية توفير التعليم المناسب للجميع».

وقف الأم
الإمارات
أحمد بالهول الفلاسي
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