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علوم الدار

عمار النعيمي يفتتح مؤتمر عجمان الدولي السابع للبيئة

عمار النعيمي خلال افتتاح المؤتمر بحضور راشد بن حميد ومريم المهيري (من المصدر)
6 مارس 2024 00:57

عجمان (الاتحاد) 

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برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس انطلاق فعاليات مؤتمر عجمان الدولي السابع للبيئة، الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تحت شعار «مدينة محايدة مناخياً 2050»، ويستمر ليومين في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض، بجامعة عجمان. 
وكرم سمو ولي عهد عجمان، ضمن فعاليات المؤتمر، الفائزين الأربعة بفئات جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة، بدورتها الثانية، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والتي استحقتها معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة (درع الشخصية البيئية)، ووزارة الطاقة والبنية التحتية التي نالت المركز الأول عن الممارسات والمبادرات والأبحاث المتعلقة بالاستدامة (فئة المؤسسة التي تطبق الممارسات الخضراء والمستدامة)، فيما حصدت المركز الأول وزارة التغير المناخي والبيئة، قطاع التنوع البيولوجي والحياة البحرية، عن البحث الخاص بعلاقة نبات المانغروف وتغيّر المناخ (فئة أفضل بحث بيئي)، فيما حصلت مارسلين جيروم، من جامعة خليفة بأبوظبي على المركز الأول، عن البوستر الخاص لالتقاط الكربون وعلاقته بالنفايات الورقية (فئة أفضل ملصق بحثي بيئي). 
ويحظى المؤتمر بمشاركة خبراء دوليين، وأكاديميين، ومختصين في مجال البيئة، من قطاعات الطاقة والنفط والغاز والصناعات التحويلية والبلديات، وشركات الاستشارات والمقاولات والوكالات البيئية والقطاع الخاص، من 15 دولة، ما يشكل فرصة مهمة للتلاقي وتوسيع العلاقات البحثية، وتبادل الأفكار والخبرات، التي ستتم في إطار أعمال المؤتمر الدولي الذي يتضمّن حزمة متنوعة من المحاور المهمة لمواجهة التحديات البيئية. 
ونيابةً عن معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ألقى مروان عبد الله الزعابي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق بالوزارة، كلمة المؤتمر، قال فيها: إن التأثيرات التي أحدثها الإنسان سعت على مدار عقود طويلة نحو نقل المجتمعات من البدائية إلى الحداثة والتحضر، ولكن بينما كان الإنسان في خضم هذا السباق، تضررت البيئة والمناخ والموارد الطبيعية بشكل وصل بنا إلى حد لا يمكن السماح بتخطيه، وهو ارتفاع درجة حرارة الأرض، وأصبح العالم اليوم في سباق جديد لمنع تلك الكارثة من الحدوث لما لها من تأثيرات هائلة على حياة ومستقبل البشر. 
بدوره، ألقى معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كلمة ضيف الشرف، أكد فيها أن المؤتمر يأتي بهدف تعزيز المبادرات النوعية في عجمان، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لتشمل المدن المحايدة كربونياً ومستقبل التكيف مع الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والطاقة المتجددة والحياد الكربوني، بما يدعم جهود الدولة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
وشهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على هامش فعاليات المؤتمر، توقيع مذكرة تفاهم تعنى بالاستدامة البيئية، بين دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. 
وتهدف المذكرة إلى تسهيل انضمام الدائرة إلى المنظمة كعضو في منصة القطاع العام.

عمار النعيمي
مؤتمر عجمان الدولي للبيئة
عجمان
الإمارات
ولي عهد عجمان
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