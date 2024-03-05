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علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يناقش سياسات العمل الحكومي

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي خلال ترؤسه الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم القاسمي (وام)
6 مارس 2024 00:57

الشارقة (وام)

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس، خلال اجتماعه، موضوعات عدة تتعلق بسياسات العمل الحكومي، والسعي إلى تطوير خدمات الحكومة لتواكب النمو الذي تشهده إمارة الشارقة في مختلف قطاعاتها الحيوية.
واطلع المجلس على التقرير الأول للجنة إزالة التعديات في المزارع في مدينة الشارقة الذي أظهر جهود اللجنة في رصد المخالفات والتعديات، وأبرز الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين والممارسات المخالفة التي تمس الجوانب البيئية والصحية والأمنية، مثل مخالفات التأجير بالباطن، وممارسة الأنشطة التجارية من دون الحصول على التراخيص من الجهات المعنية، واستغلال المزارع كمستودعات لتخزين المواد، واستغلال المزارع لغير الأغراض المخصصة لها، بالإضافة إلى الإحصائيات لعدد الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية على مستوى مدينة الشارقة، ووجه المجلس بضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين الجهات المحلية والاتحادية لتصحيح أوضاع المزارع المخالفة.
وناقش المجلس التحديث على التشريعات الاقتصادية والأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، والتي تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي في إمارة الشارقة، وتدعم المستثمرين والفرص الاستثمارية على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى إنعاش السوق المحلي، من خلال توفير التسهيلات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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