شراكة بين «الأمن السيبراني» و«الدولي للاتصالات»

أبوظبي (وام)

وقع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدُّوَليّ للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتبادل المؤشرات والبيانات الخاصة بسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية والتصدي لها باستباقية.

تهدف الاتفاقية إلى بناء القدرات البشرية للكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتبادل المعرفة ونقل تجرِبة الإمارات السيبرانية الرائدة إلى دول العالم، إضافة إلى تنفيذ تمارين سيبرانية عالمية مشتركة تحاكي الهجمات السيبرانية، وكيفية عملها وردعها والتصدي لها باحترافية وكفاء عالية.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، إن توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، يأتي في وقت تتزايد فيه الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الاستراتيجية، والأصول الرقمية، ولا تفرق بين دولة وأخرى، موضحاً أن الاتفاقية إضافة مهمة لجهود الإمارات في تعزيز الشراكات الدولية، لا سيما في مجال الأمن السيبراني. وقال: إن الإمارات حافظت على مكانتها في المركز الخامس عالمياً بمؤشر الأمن السيبراني، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، الذي يرصد التحسن في مستويات الوعي بأهمية الأمن السيبراني في 193 دولة حول العالم، مؤكداً أن هذه الشراكة من شأنها أن تعزز مكانة دولة الإمارات إلى مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية بمجال الأمن السيبراني وتحقيق المركز الأول عالمياً.

وأشار إلى أن مجلس الأمن السيبراني نفذ العديد من التمارين السيبرانية الدولية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات والتي حصل من خلالها على 5 تصنيفات عالمية رائدة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إضافة إلى الجوائز الدولية المرموقة.

وقال: إن تجربة دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني نُقلت إلى أكثر من 25 دولة حول العالم، واستفادت منها في تعزيز منظوماتها الوطنية في التصدي للهجمات السيبراني، والذي انعكس على رفع مكانة الدولة على مستوى العالم، انطلاقاً من سجلها الحافل بالإنجازات والمبادرات السيبرانية الرائدة.