حمدان بن محمد: «الألعاب الحكومية» تجسّد إصرار دبي على التميز

دبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في استراحة سموه في ند الشبا، الفائزين في «الألعاب الحكومية»، وضمن النسخة الخامسة للحدث الذي أُقيم تحت رعاية سموه من 29 فبراير إلى 3 مارس الجاري.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد، خلال اللقاء، عن تقديره للمستوى الرفيع الذي جاءت عليه المنافسات، وما أبدته الفرق المتنافسة من تميز في الأداء، والذي وصل بالفائزين إلى منصة التكريم، منوهاً بالجهد التنظيمي الكبير وراء الألعاب الحكومية، والتي وصفها سموه بأنها «تجسّد إصرار دبي على التميز، ونهجها دائم في عشق الفوز والوصول إلى المركز الأول». ودعا سمو ولي عهد دبي الفائزين، أن يكونوا دائماً قدوة لزملائهم في مواقع العمل المختلفة، في الإصرار على الوصول إلى أعلى مستويات التميز، وتأصيل التعاون مبدأً وركيزة أساسية في تسريع معدلات الأداء والارتقاء بكفاءتها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مضمار العمل الحكومي، مؤكداً سموه أن «العمل بروح الفريق الواحد، والتحدي من أجل الفوز، والتعاون في إيجاد الحلول الناجحة والفعالة من أهم مقومات نجاح حكومة دبي».