وزير التربية يبحث سبل تعزيز التعاون التعليمي مع سلطنة عُمان

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، معالي الدكتورة رحمة المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، والوفد المرافق لها في مقر وزارة التربية والتعليم بأبوظبي، أمس، وذلك خلال زيارة رسمية ينفذها الجانب العُماني للدولة لغاية الغد؛ بهدف بحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة الفرص المستقبلية بين البلدين الشقيقين. عقد اللقاء بحضور الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، والشيخة خلود القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة، والدكتورة رابعة السميطي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الترخيص والجودة، والدكتور حسان المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والخدمات التعليمية، وعدد من قيادات الوزارة، عن الجانب الإماراتي، في حين ضم وفد سلطنة عُمان الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى الدولة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «ترتبط دولة الإمارات وسلطنة عُمان بعلاقات أخوية وطيدة وروابط تاريخية واجتماعية وثقافية عميقة، وهذه الزيارة تأتي تأكيداً على حرص الجانبين على تبادل الخبرات والتجارب لتطوير المنظومة التعليمية للارتقاء بقدرات الطلبة، وتعزيز تنافسيتهم ضمن سوق العمل، ليكونوا أعضاءً مساهمين وفاعلين في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لوطنهم».