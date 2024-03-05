«دبي للمرأة» يستعرض أبرز مشاريع وإنجازات المؤسسة

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الأول لعام 2024 برئاسة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة، العضو المنتدب، تم خلاله استعراض أبرز مشاريع وإنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية، وأهم المبادرات التي تعتزم تنفيذها خلال العام الحالي، وفي مقدمتها منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، المقرر إقامته في شهر نوفمبر القادم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

عُقد الاجتماع بحضور كل من: هالة بدري، نائبة رئيسة مجلس الإدارة، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأعضاء مجلس الإدارة، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وخولة راشد المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، وفهيمة عبد الرزاق البستكي، الرئيس التنفيذي السابق لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وموزة سعيد المري، مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى نعيمة أهلي، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة، وسلطانة سيف، مدير إدارة تطوير المرأة. وقالت منى المري: «إن المؤسسة بدأت التحضيرات اللازمة لتنظيم منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 للمرة الثالثة في تاريخ هذا الحدث العالمي بعد النجاح اللافت للمنتدى في دورتي 2016 و2020، بمشاركة أكثر من 3000 شخصية من المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات والخبراء والأكاديميين والمفكرين». وأضافت: «إنه في ضوء رؤية وتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتكثيف الجهود لتنظيم دورة استثنائية للمنتدى هذا العام انطلاقاً من أهميته كمحفل عالمي مؤثر لمناقشة دور وإسهامات المرأة في مسارات التنمية المختلفة».