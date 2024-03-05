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«أبوظبي للطفولة المبكرة» تنظم سباق تحدي المرح للأطفال

أهمية النشاط البدني لتعزيز نمو الطفل (من المصدر)
6 مارس 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في واجهة ياس باي البحرية بأبوظبي سباق تحدي المرح لمسافة 1 كلم، ضمن مبادرة ود العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، بمشاركة أكثر من 700 طفل وأولياء أمورهم، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وميرال، الشركة الرائدة في تطوير الوجهات والمرافق الغامرة في أبوظبي. وبهدف تسليط الضوء على الدور المهم لأنماط الحياة الصحية، وأهمية النشاط البدني لتعزيز نمو الطفل، وتأكيداً على ضرورة تقوية الترابط الأسري، شارك في الحدث عددٌ كبيرٌ من الأطفال إلى جانب أولياء الأمور في أجواء مليئة بالتشجيع والتفاعل والمشاركة، لما تلعبه هذه الفعاليات من دور مهم في إحداث أثر إيجابي على ترسيخ الممارسات الصحية، بما ينعكس على صحة وسلامة الأطفال البدنية والنفسية أثناء أهم سنوات نموهم. وشهد السباق تكريم جميع الأطفال المشاركين لتعزيز رغبتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية مستقبلاً، وإقامة بيئة ترفيهية تفاعلية ممتعة وداعمة لنمو الطفل، فضلاً عن تعزيز الروابط الأسرية، وتشجيع جميع أفراد الأسرة على تبني أسلوب حياة صحي والمحافظة عليه.
وقال الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «تم تنظيم هذا الحدث الممتع؛ بهدف تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية من خلال تنفيذ أنشطة وفعاليات جاذبة ومثرية للأطفال، تسهم في تعزيز الارتباط الإيجابي مع الأنشطة البدنية والذهنية وتشجيع اختيار مثل هذه الأنشطة المفيدة وتسليط الضوء على جهود إمارة أبوظبي المستمرة في تصميم مساحات مناسبة للأطفال والأسرة في الهواء الطلق تشمل كل عناصر السلامة والأمان والنظافة، وسهولة الوصول إليها، فضلاً عن وجود أنشطة وألعاب تمكنهم من ممارسة الرياضات المفيدة، خصوصاً للأطفال الذين يعتبرون من الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية في المجتمع، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة».
تأتي هذه الفعاليات في إطار الدور الذي تقوم به هيئة أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون مع شركائها، وتماشياً مع مبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، لا سيما القضايا الأساسية الثلاث التي تقوم عليها المبادرة والمتمثلة في التربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة 

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