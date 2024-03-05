انطلاق بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء 2024

جمعة النعيمي (أبوظبي)

انطلقت، أمس، بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء 2024 في نسختها الرابعة، في ساحة مهرجان الشيخ زايد التراثي في منطقة الوثبة في أبوظبي، والتي تنظمها هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع شركة «911 شالنج»؛ بهدف رفع قدرة وكفاءة والممارسات العالمية لرجال الإطفاء والإنقاذ وتقديراً لبطولاتهم الإنسانية النبيلة في حماية أرواح البشرية وتأمين المكتسبات العامة والخاصة في المجتمعات قاطبة.

وأكد العقيد عيسى عبدالله المرزوقي، مدير بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء، أن الهدف من عمل البطولة هو تكريم وتتويج وتقدير جهود رجال الإطفاء الإنسانية السامية للحد من خسائر الأرواح البشرية ولحماية أمن المكتسبات العامة والخاصة، ولرفع وتعزيز الوعي بدورهم الحيوي ومواقفهم الإنسانية التي يبذلون فيها الغالي والنفيس، مضحين بأرواحهم من أجل المجتمع، ولمشاهدة أعمالهم البطولية والإنسانية عن قرب وما يقوم به رجال الدفاع والإطفاء والإنقاذ، وكيفية الاستمرارية في المحافظة على اللياقة البدنية وإمكاناتهم في الصبر والتحمل في الميدان والقدرة على الإبداع والابتكار وتبادل الأفكار والمهارات بين رجال الإطفاء، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر وكوراث الحرائق.

وتابع: «تشهد أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء 2024 في نسختها الرابعة، أكبر تجمع لرجال الإطفاء والإنقاذ على مستوى الدولة، وذلك تكريما للأبطال وتقديراً لجهودهم البطولية في إنقاذ الأرواح وحماية المكتسبات العامة والخاصة».

ولفت المرزوقي إلى أن بطولة هذا العام تتضمن: 6 مراحل للتحدي، الأمر الذي يعكس مهام رجال الإطفاء اليومية: من صعود للبرج، ورفع حزمة خرطوم الحريق، والاقتحام والدخول القسري، والجري، وسحب خرطوم الإطفاء، وعملية الإنقاذ، مما يوفر للمشاركين فرصة إبراز مهاراتهم وقدراتهم في مواقف تحاكي الواقع.