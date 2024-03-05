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علوم الدار

سعود بن صقر يلتقي أبناءه طلبة الصف الأول في مدرسة أكاديمية رأس الخيمة

سعود بن صقر خلال لقاء أبنائه الطلبة (وام)
6 مارس 2024 00:57

رأس الخيمة (وام)

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التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أبناءه طلبة الصف الأول في مدرسة أكاديمية رأس الخيمة بالرمس، وذلك في إطار حرص سموه على اللقاء بهم سنوياً.
وقرأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء التفاعلي مع أبنائه الطلبة قصة قصيرة، واستمع لأسئلتهم العفوية، وتعرف على استعدادهم للاستكشاف والتعلم.
وعبر سموه عن سعادته بلقاء أبنائه الطلبة، والاطلاع على هواياتهم، وأنشطتهم المدرسية، مؤكداً سموه أن الأطفال هم الأمل، وإشراقة المستقبل.

سعود بن صقر
الإمارات
سعود القاسمي
أكاديمية رأس الخيمة
حاكم رأس الخيمة
رأس الخيمة
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