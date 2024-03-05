إطلاق مختبر أدوات الابتكار واستشراف المستقبل في منطقة الظفرة

منطقة الظفرة (الاتحاد)

عقدت بلدية منطقة الظفرة اجتماعاً تنسيقياً مع كليات التقنية العليا لإطلاق مختبر أدوات الابتكار واستشراف المستقبل الذي يهدف لاستشراف منطقة الظفرة وإيجاد الحلول المبتكرة لإسعاد المجتمع في المنطقة، وذلك عبر العمل التعاوني الجماعي لفرق العمل المشتركة بين بلدية منطقة الظفرة والطاقم التدريسي والطلاب في الكليات. وتم مناقشة المهام الرئيسة للبلدية والمحاور الرئيسة التي سيتم التركيز عليها لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الحالية وابتكارات استشرافية للمستقبل.

حضر الاجتماع مجموعة من المتخصصين والمشرفين على مشاريع الطلاب في مجالات مختلفة تمثيلاً لجانب كليات التقنية العليا.