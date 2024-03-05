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علوم الدار

«بيورهيلث» تستكمل دمج أكبر مجمع لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
6 مارس 2024 00:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، استكمال دمج مدينة الشيخ شخبوط الطبية ضمن محفظتها، في خطوة استراتيجية هادفة لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم إنشاء مدينة الشيخ شخبوط الطبية التي تعد أكبر مجمع لخدمات الرعاية الصحية في الدولة، كجزء محوري من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لرفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في الإمارة.
وتعزز هذه الخطوة دور مجموعة «بيورهيلث» الريادي في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، كما يتماشى مع هدفها بترسيخ مكانة أبوظبي المتميزة على خريطة الرعاية الصحية العالمية.
وتتميز مدينة الشيخ شخبوط الطبية بالرعاية المتخصصة والمرافق الحديثة، وتمثّل إضافة قيّمة إلى محفظة «بيورهيلث» المتنامية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تدفق الخبرات الطبية والتكنولوجيا المتقدمة وخيارات العلاج المبتكرة.

بيورهيلث
أبوظبي
الرعاية الصحية
مدينة الشيخ شخبوط الطبية
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