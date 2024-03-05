أمطار غزيرة وبرد على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم ووام (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية رطبة وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الجنوب الغربي والغرب.

وذكر المركز، في تقرير عن الحالة الجوية من الخميس إلى الأحد أن كميات السحب تزداد تدريجياً من آخر ليل الخميس من الغرب والجنوب وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة يوم الجمعة يتخللها سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً وسقوط البرد على بعض المناطق وتبلغ ذروة الحالة يوم السبت، وتقل كميات السحب والأمطار تدريجياً من مساء يوم الأحد ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر يكون متوسطا إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وهطلت، أمس، أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة، مصحوبة بالبرد والرعد والبرق، مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى المسجلة أمس على الدولة 32.6 درجة مئوية في حميم «منطقة الظفرة» الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، مع رياح نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مؤدية إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

ولفت التقرير إلى أن الطقس يشهد خلال هذه الفترة زيادة في كميات السحب تدريجياً من الغرب وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة، وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً على بعض المناطق.

وتقل كميات السحب والأمطار اليوم الأربعاء، ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً جنوباً مع انخفاض في درجات الحرارة، وحركة الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية ليل الثلاثاء وتكون معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً، خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب الركامية في الخليج العربي وفي بحر عُمان. كما يتوقع أن تشهد الدولة منخفضاً جوياً من الغد حتى الأحد.

ورصد المركز الوطني الأمطار المشاهدة خلال الحالة والتي تراوحت بين الغزيرة مع برد، وغزيرة ومتوسطة إلى غزيرة، ومتوسطة وخفيفة إلى متوسطة، وكانت كالتالي بالنسبة إلى «أمطار غزيرة مع برد»، هطلت على على الشويب، وهيلي، وناهل، والعشوش (العين)، ومزيرع/ مصفوت (عجمان)/ وطريق خورفكان الجديد باتجاه دفتا. وأمطار غزيرة مع برق ورعد والتي هطلت على الذيد «الشارقة»، وزاخر، وجبل حفيت، والعين الفايضة، وملاقط، وصاع «العين»، والمعمورة، والحديبة «رأس الخيمة»، ودبا.

وهطلت أمطار غزيرة على شارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه الفجيرة، ومربح، والسودة، والفرفار، «الفجيرة»، ووادي القور، وكدرا برأس الخيمة، وطريق العين - دبي، ومدينة محمد بن زايد، مدينة العين، وعلى دبا سوق الجمعة، والسودة، والفرفار «الفجيرة»، ووشاح، ومليحة، ومحافز، والبطايح، وسد رفيصة، ووشاح «الشارقة».

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على الهير «العين»، طريق مدينة زايد - ليوا «منطقة الظفرة»، وجزيرة النوف، وجزيرة أبو الأبيض «أبوظبي»، وجبل جيس «رأس الخيمة».

وهطلت أمطار خفيفة على السيوح، ودبا الحصن، ومطار رأس الخيمة الدولي، وشمال عصب، وجزيرة دلما، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي من الرويس باتجاه السلع «بمنطقة الظفرة»، ومطار آل مكتوم الدولي، وجبل علي «دبي»، والباهية، وغنتوت، والشليلة «بأبوظبي»، وشارع الشيخ محمد بن راشد باتجاة سويحان، والخبيصي، والعامرة، والمسعودي، والصاروج، والظاهر، وأم غافة، وسويحان، وناهل، والهير، والقوع «بالعين»، والمفرق، والوثبة، والختم، ورزين، عرجان «أبوظبي»، الخزنة «العين»، ميناء الفجيرة، ومزيد بالشارقة.

ورصد المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية رطبة وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الجنوب الغربي والغرب، خلال الفترة من الخميس إلى الأحد 7 - 10 مارس 2024.

وتوقع خلال تلك الفترة من ليل الخميس إلى الأحد، زيادة كميات السحب تدريجياً من آخر ليل الخميس من الغرب والجنوب، وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة يوم الجمعة تتخللها سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة.