رئيس الدولة وأمير الكويت: دعم العمل الخليجي المشترك

أبوظبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة ــ في بداية جلسة المباحثات التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي ــ بأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق في بلده الثاني، وبين أهله في دولة الإمارات، وتمنى له التوفيق في قيادة دولة الكويت العزيزة نحو مزيد من التقدم والازدهار على مختلف المستويات.

وبحث سموهما مختلف جوانب العلاقات بين البلدين، خاصة مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتنمية التي شهدت نقلات نوعية كبيرة خلال السنوات الماضية، بما يخدم الأولويات التنموية، ويعزز الازدهار المستدام في البلدين.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين في هذا السياق أن دولتي الإمارات والكويت داعمتان أساسيتان لمنظومة العمل الخليجي المشترك، وكل ما يعزز هذه المنظومة لمصلحة شعوب دول مجلس التعاون كافة.

وفي هذا السياق، قال صاحب السمو رئيس الدولة، إن الجولة الخليجية التي قام بها صاحب السمو أمير الكويت تجسد حرص سموه على دعم منظومة العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الترابط الخليجي، ودعم طموحات أبناء الخليج العربي وتطلعاتهم نحو التكاتف والتعاون والتكامل، خاصةً في ظل التطورات والتحديات المحيطة بالمنطقة، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تؤمن بهذا التوجه وتدعمه، وتعده جزءاً أساسياً من سياستها.

كما أعرب سموه عن ثقته بحكمة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السديدة، ورؤيته الثاقبة والهادفة إلى مواصلة رحلة الخير والنماء التي بدأها قادة الكويت، رحمهم الله جميعاً، والذين كانت لهم بصمات تاريخية ليس فقط في الكويت بل في مجتمعات الخليج، بصمات ستبقى في وجدان شعب الإمارات وشعوب الخليج وذاكرتهم، خاصة في مجالات التعليم والصحة.

وقال سموه عبر منصة «إكس» (أمس): «سعدت اليوم بلقاء أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في أبوظبي. تربطنا بالكويت الشقيقة علاقات أخوية تاريخية تقوم على أسس راسخة من التفاهم والاحترام على المستويين الرسمي والشعبي، وحريصون على العمل معاً على تقوية هذه العلاقات وتنميتها، ودعم العمل الخليجي المشترك، وتعزيز أسس الاستقرار والازدهار في المنطقة لمصلحة شعوبها كافة».

وأكد الجانبان أن العلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين أخوية تاريخية، تقوم على أسس قوية من الاحترام والتفاهم، ويسندها الترابط والتلاحم، وإيمان راسخ بوحدة الأهداف والمصير والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشددين على حرصهما على استمرار دفعها إلى الأمام بما فيه الخير، وتحقيق مصالحهما المشتركة.

وكتب صاحب السمو أمير الكويت كلمة في سجل كبار الزوار، أعرب خلالها عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، لما حظي به والوفد المرافق من استقبال حافل وضيافة كريمة عبَّرت عما يربط البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات متجذرة وأخوة وثيقة، مؤكداً سموه حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع مجالات التعاون، داعياً الله تعالى أن يديم على الإمارات الأمن والأمان والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والوفد المرافق الذي يضم عدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين.

حضر اللقاء والمأدبة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية، عضو المجلس التنفيذي، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل، عضو المجلس التنفيذي، وفيصل البناي، أمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، رئيس مجلس إدارة «إيدج»، والدكتور مطر النيادي، سفير الدولة لدى الكويت.

ووصل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، أمس إلى أبوظبي، في زيارة دولة إلى دولة الإمارات، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.

كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والدكتور مطر النيادي، سفير الدولة لدى الكويت.

ورافق الطائرة التي تقل صاحب السمو أمير الكويت لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، عدد من الطائرات العسكرية الإماراتية، ترحيباً بضيف البلاد الكبير، حيث استأذن قائد السرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمرافقة طائرة سموه إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، مرحباً به في بلده الثاني دولة الإمارات.

يرافق صاحب السمو أمير الكويت وفد رسمي يضم كلاً من معالي الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الجابر الصباح، ومعالي الشيخ نواف عبد العزيز حمود الجراح الصباح، ومعالي الشيخ مبارك فهد السالم الصباح، ومعالي الشيخ جابر فيصل السعود الصباح، ومعالي الشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح، ومعالي الشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح، ومعالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي، وعدد من كبار المسؤولين في الديوان الأميري.