مدير عام هيئة الصحة بدبي يفتتح الدورة الـ23 من «دبي ديرما»

دبي (الاتحاد)

افتتح عوض صغيّر الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، صباح أمس، فعاليات الدورة الـ23 من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر «دبي ديرما 2024»، الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية والذي من المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أبرز الشركات والأطباء والمتخصصين والخبراء في مجال طب الجلد والليزر والتجميل من أنحاء العالم كافة.

وقام عوض صغيّر الكتبي بجولة في المعرض، رافقه خلالها كل من السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دبي ديرما، والدكتور إبراهيم كلداري، أستاذ الأمراض الجلدية، ورئيس مؤتمر دبي ديرما، والدكتور حسن كلداري رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر دبي ديرما، والدكتور عبد الله إبراهيم الخياط، المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، والدكتور عبد الوهاب الفوزان، رئيس الأكاديمية العربية للأمراض الجلدية والتجميل، ورئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية، وعدد من الشخصيات البارزة في مجال التجميل والأمراض الجلدية، حيث زار سموه عدداً من منصات الشركات العالمية والجهات الصحية الطبية المشاركة.

وقال السفير الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دبي ديرما: «يتعهد مؤتمر ومعرض دبي ديرما 2024 بتقديم أهم التقنيات والتطورات العلمية في مجالات الأمراض الجلدية والتجميل، بالإضافة إلى توفيره فرصاً استثنائية لجميع الحضور للتعرف على رواد هذا القطاع، وعلى أحدث الإنتاجات الطبية والدوائية؛ لذلك يُعتبر (دبي ديرما) الحدث الأكبر على الإطلاق في المنطقة، وهذا ما نراه هذا العام من خلال تحقيقه لأرقام قياسية في عدد المشاركين والصفقات التجارية».

وأضاف السفير الدكتور عبدالسلام المدني: «(دبي ديرما) يعكس مساهمتنا المستمرة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية الرامية إلى تسريع عجلة النمو من خلال الاستثمار في التنمية البشرية والتكنولوجيا المتقدّمة، وترسيخ مكانة دبي بيئة خصبة للأعمال الأكثر تمكيناً للاستثمارات الوطنية والدولية».