الإمارات بين الأعلى في تحقيق التكافؤ بين الجنسين

أكد الاتحاد البرلماني الدولي في تقرير أصدره اليوم في جنيف، أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت بين الأعلى في التكافؤ بين الجنسين في القائمة التي تضم أيضاً المكسيك وأندورا.

وقال التقرير بعنوان «المرأة في البرلمان» إن النسبة العالمية للنائبات ارتفعت إلى 26.9% بناء على أرقام الانتخابات والتعيينات التي جرت العام الماضي 2023.

وأضاف أن هذه النسبة تساوي زيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة، وهي مماثلة للزيادة في عام 2022، ومع ذلك فإن النسبة أقل من السنوات السابقة، إذ بلغت الزيادة في نسبة النائبات 0.6 نقطة مئوية عقب الانتخابات عامي 2021 و2020.

وأوضح التقرير أنه استناداً إلى عمليات التجديد البرلماني التي شهدها 66 مجلساً في 52 دولة عام 2023، فإن النساء شكلن 27.6% من النواب في المجالس المنتخبة أو المعينة حديثاً، وأن هذه النسبة تعادل زيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالاستقصاءات السابقة للوضع في البلدان نفسها.

وقال التقرير إن رواندا لاتزال تتصدر الترتيب العالمي للاتحاد البرلماني الدولي، حيث تشغل النساء 61.3% من المقاعد في مجلس النواب، وتليها كوبا ونيكاراغوا بنسبة 55.7% و53.9% على التوالي.

وذكر التقرير أن النساء شكلن 42.5% من إجمالي عدد النواب المنتخبين أو المعينين في المجالس التي جددت عضويتها في منطقة الأميركتين عام 2023 وهي أعلى نسبة إقليمية، مشيراً إلى أن المنطقة حافظت على مكانتها بوصفها المنطقة الأعلى نسبة لتمثيل للمرأة في العالم، حيث بلغت 35.1%.

وقال التقرير إن نسبة رئيسات البرلمانات ارتفعت على الصعيد العالمي إلى 23.8%، وأن كمبوديا وكوت ديفوار انتخبتا لأول مرة في تاريخهما رئيسة للبرلمان، وقال إن جنوب أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، سجلت أعلى تحسن بين المناطق بزيادة قدرها 3.9 نقطة مئوية في انتخابات عام 2023، وذلك مقارنة بالاقتراع السابق.