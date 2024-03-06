جبل الرحبة يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة، صباح اليوم.
وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 9.3 درجة مئوية في جبل الرحبة (رأس الخيمة) الساعة 03:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في موقع التواصل الاجتماعي إكس.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 9.3 درجة مئوية في جبل الرحبه (رأس الخيمة) الساعة 03:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) March 6, 2024
The #lowest_temperature recorded over the country today morning is 9.3 °C in Jabal Al Rahba (Ras Al Khaimah) at 03:45 UAE Local time. pic.twitter.com/o8YTdIRcpV