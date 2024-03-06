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جبل الرحبة يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

جبل الرحبة يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
6 مارس 2024 09:11

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة، صباح اليوم.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 9.3 درجة مئوية في جبل الرحبة (رأس الخيمة) الساعة 03:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في موقع التواصل الاجتماعي إكس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
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