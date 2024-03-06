جبل الرحبة يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة، صباح اليوم.

وأكد الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي: 9.3 درجة مئوية في جبل الرحبة (رأس الخيمة) الساعة 03:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في موقع التواصل الاجتماعي إكس.