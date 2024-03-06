هيئة أبوظبي للدفاع المدني تعزز الوعي الوقائي من الحرائق المنزلية

نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية تحت عنوان " الوقاية والسلامة في المنازل"، بمجلس مفلح بن عايض الاحبابي في مدينة العين، بهدف زيادة الوعي حول تدابير الوقاية والسلامة العامة في المنازل.

وخلال المحاضرة، تم تناول عدة مواضيع هامة حول كيفية توفير السلامة في المنازل والخطوات الاحترازية التي يجب اتباعها لتجنب وقوع الحرائق، كما استعرضت المحاضرة عدد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق المنزلية وكيفية التعامل معها بطرق فعالة، وكيفية استخدام طفايات الحريق مع الحرص على تواجدها في كل منزل، وأهمية تركيب كواشف الدخان في المنازل.