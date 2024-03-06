الخميس 7 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هيئة أبوظبي للدفاع المدني تعزز الوعي الوقائي من الحرائق المنزلية

هيئة أبوظبي للدفاع المدني تعزز الوعي الوقائي من الحرائق المنزلية
6 مارس 2024 11:07

نظمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية تحت عنوان " الوقاية والسلامة في المنازل"، بمجلس مفلح بن عايض الاحبابي في مدينة العين، بهدف زيادة الوعي حول تدابير الوقاية والسلامة العامة في المنازل.

أخبار ذات صلة
بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء تواصل فعالياتها
انطلاق بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء 2024

وخلال المحاضرة، تم تناول عدة مواضيع هامة حول كيفية توفير السلامة في المنازل والخطوات الاحترازية التي يجب اتباعها لتجنب وقوع الحرائق، كما استعرضت المحاضرة عدد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الحرائق المنزلية وكيفية التعامل معها بطرق فعالة، وكيفية استخدام طفايات الحريق مع الحرص على تواجدها في كل منزل، وأهمية تركيب كواشف الدخان في المنازل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الدفاع المدني
آخر الأخبار
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
اليوم 11:00
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
الترفيه
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
اليوم 10:47
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
اليوم 10:41
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
علوم الدار
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
اليوم 10:11
الذهب يخسر ويسجل أدنى مستوى في أسبوع
اقتصاد
الذهب يواصل التحليق عالياً لمستويات غير مسبوقة
اليوم 10:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©