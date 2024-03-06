حاكم الشارقة يشهد الإعلان عن ربط مسار قطار الاتحاد بمحطة الركاب

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، مراسم الإعلان عن ربط المسار الرئيس لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بمحطة الركاب المستقبلية في الشارقة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ويأتي الإعلان عن الربط ضمن خطط تنفيذ شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات التي تطورها وتشغلها شركة الاتحاد للقطارات، لتطوير قطار الركاب، وربط المُدن، والمراكز السكانية في الدولة عبر شبكة آمنة وموثوقة وفعالة. وتخلل مراسم الإعلان عن الربط توقيع اتفاقية التصميم والبناء لربط مسار الشبكة بمحطة الركاب في الشارقة، والتي وقعها شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وناجي الحارثي رئيس مجلس إدارة شركة ترايستار للهندسة والإنشاءات. وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات «أدت الشركة دوراً فاعلاً واستباقياً على صعيد تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، تواصله اليوم في إطار جهودها الرامية إلى تطوير قطار الركاب، عبر الربط بين المسار الرئيس للشبكة ومحطة الركاب في إمارة الشارقة، في خطوة تعزز الترابط بين المجتمعات السكانية في إمارات الدولة، وتسهل حركة الركاب بين المحطات الموزعة ضمن الشبكة، لاسيما وأن إمارة الشارقة تمتاز بموقع استراتيجي كونها تربط بين إمارة دبي والإمارات الشمالية الأخرى في الدولة، وتضم مراكز ومعالم حيوية، كما يجسد هذا الربط التزام الاتحاد للقطارات بتحقيق رؤيتها بشأن تطوير قطاع النقل والبنية التحتية وفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وبما يليق بالمكانة الريادية التي حققتها على صعيد مشاريعها الوطنية».

وسيساهم ربط المسار الرئيس لشبكة السكك الحديدية بمحطة الركاب في الشارقة بتعزيز حركة نقل الركاب، لاسيما طلبة الجامعات من مختلف إمارات الدولة، بزيادة متوقعة في أعداد الركاب على متن قطار الاتحاد تقدر بنحو 14 ألف راكب يومياً خلال أيام الأسبوع. وتمتاز محطة الركاب في الشارقة بموقعها المتميز، حيث سيتم إنشاؤها بالقرب من المدينة الجامعية بالشارقة ليسهل الوصول منها إلى المرافق والمعالم الحيوية، والمراكز السكانية في إمارة الشارقة، وإلى مختلف إمارات الدولة، مع تقليل مسافات الرحلات بين محطات الركاب ضمن الشبكة. يذكر أن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية التي يتم تطويرها، وتمتد على طول 900 كيلومتر، تنفذ وفق أفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، لضمان توفير خدمات تنافسية لنقل الركاب في المستقبل، إذ ستعمل خدمات نقل الركاب المستقبلية بالسكك الحديدية على الربط بين 11 مدينة ومنطقة داخل الدولة من السلع إلى الفجيرة، تشمل الرويس، والمرفأ، والفجيرة، والشارقة، والذيد، وأبوظبي، ودبي.