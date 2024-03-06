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الإمارات ومصر تنفذان ثالث إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية شمال غزة ضمن «طيور الخير»

الإمارات ومصر تنفذان ثالث إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية شمال غزة ضمن «طيور الخير»
6 مارس 2024 15:11

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ ثالث عملية إسقاط للمساعدات الإنسانية والاغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الامارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، على شمال قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

ونفذت عملية الإسقاط الثالثة على شمال غزة، طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرات حملت على متنها 38 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 116 طناً. وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم الإنسانية 3»، التي انطلقت بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

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وتجسد «طيور الخير» التي ستستمر عدة أسابيع، المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها أبناؤه.

وتعكس هذه المبادرة تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، وتحديهما للصعاب في سبيل التخفيف من معاناتهم اليومية.

المصدر: وام
مصر
الإمارات
غزة
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