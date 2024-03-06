"بلدية دبي" تكثف حملاتها الرقابية في الأسواق استعداداً لشهر رمضان

كثّفت بلدية دبي حملاتها الرقابية وزياراتها التفتيشية في إطار استعداداتها وإجراءاتها الاستباقية لشهر رمضان المبارك، حيث شملت الحملات كافة أسواق إمارة دبي والمراكز التجارية والمؤسسات الغذائية، ومنشآت إعداد وتحضير الطعام، والمطاعم والفنادق، والهايبر ماركت والسوبر ماركت، إضافةً إلى الصالونات ومراكز التجميل، والمناطق المخصصة للتدخين في المقاهي والمطاعم ومناطق الألعاب والفعاليات، والمدن العمالية والأسواق المجتمعية.

ويأتي ذلك ضمن جهود البلدية الرامية إلى متابعة القطاعات الحيوية التي ينشط عملها خلال شهر رمضان، والتأكد من التزامها بكافة معايير السلامة والصحة العامة وسلامة الأغذية، والتزام أصحاب الفعاليات والعاملين بمعايير السلامة الغذائية المعتمدة، خلال مراحل إعداد الطعام.

وأكد سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، حرص البلدية على توفير الحماية الاستباقية للمجتمع من كافة المخاطر الغذائية، وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، تعزيزاً لمستهدفاتها في توفير منظومة غذائية وصحية مستدامة، تحقق لأفراد المجتمع أفضل مستويات الصحة العامة وجَودة الحياة والرفاهية، مشيراً إلى أن الحملات الرقابية والتفتيشية ستستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مع تخصيص فرقاً للرقابة والتفتيش على الخيم الرمضانية للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة.

وضمن جهودها لضمان أفضل معايير الصحة العامة خلال شهر رمضان، نفذت بلدية دبي حملة " تجربة آمنة وشاملة مع مقاصب دبي"، حملة "رمضان كريم ولحم سليم" مع قسم المقاصب وتوجيه رسائل توعوية للحث على الذبح داخل المقصب ودوره في الحد من تكاثر وانتشار آفات الصحة العامة، إضافةً إلى تنفيذ حملة تفتيش ومكافحة لآفات الصحة العامة في الخيم الرمضانية، والمساجد. كما ستُنفذ حملة لمكافحة الطفيليات الخارجية في سوق القصيص خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

كما أجرت البلدية تعديلات على أوقات عمل مقاصب القوز، الليسيلي، القصيص، وحتا خلال شهر رمضان، لتصبح من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً من السبت حتى الخميس، أما يوم الجمعة فسيكون العمل فيها بين الساعة 8 صباحاً حتى 12 ظهراً، ثم من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 4 عصراً.

ونوّهت بلدية دبي إلى أن مركز الاتصال لديها يستقبل الملاحظات أو البلاغات حول المؤسسات الغذائية، والاستفسارات عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية والصحة العامة والسلامة على مدار 24 ساعة يومياً عبر الرقم: 800900.