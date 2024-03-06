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رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة

رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة
6 مارس 2024 18:38

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى الدولة.. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

  • رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة

كما أدى اليمين القانونية أمام سموه سعادة معتز عبد الله آل فهيم سفير الدولة لدى ميانمار. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالسفراء ــ خلال المراسم التي جرت في قصر البحر في أبوظبي ــ متمنياً لهم التوفيق في مهامهم والعمل على دفع العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولهم إلى الأمام في جميع المجالات.. مؤكدا سموه أنهم سيجدون دعم مختلف الجهات المعنية في الدولة لتسهيل أعمالهم.

وأكد سموه أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ قاعدة علاقاتها مع مختلف دول العالم والتي تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة بجانب العمل من أجل التنمية والازدهار بما يعود بالخير على الجميع.

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فقد تسلم صاحب السمو رئيس الدولة أوراق اعتماد سعادة كل من..فريدريك فلورين سفير مملكة السويد، وسيدني ليون روميرو سفير جمهورية البرازيل الاتحادية، وسلطان بن عبد الله العنقري سفيرالمملكة العربية السعودية، وجيرفيز مامو سفير جمهورية سيشل، وتولا يوهانا إريولا سفيرة جمهورية فنلندا، ورينسو أنتونيو هيريرا فرانكو سفير جمهورية الدومنيكان، وأحمد التازي سفير المملكة المغربية وسليمان كوناني سفير بوركينافاسو، ورضوان جدوت سفير أستراليا وسيكو شريفكي كامارا سفير جمهورية غينيا.

 



من جانبهم نقل السفراء إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات قادة دولهم وأمنياتهم الصادقة لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.. معبرين عن سعادتهم بوجودهم في دولة الإمارات وحرصهم على تعزيز علاقات بلدانهم معها على جميع المستويات.
حضر المراسم.. معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وسعادة خالد بالهول الفلاسي وكيل وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن زايد
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