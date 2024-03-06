الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً ليلاً وصباح الجمعة يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق الجنوبية والغربية مع سقوط أمطار، وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز في بيانه اليومي، إن الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 00:43 والجزر الأول عند الساعة 17:50، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:30 والمد الثاني عند الساعة 07:32 والجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 02:23.