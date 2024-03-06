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محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي

محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
6 مارس 2024 19:53

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي في إمارة دبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «اعتمدنا اليوم التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي في إمارة دبي برئاسة حمدان بن محمد ونوابه الشيخ مكتوم بن محمد والشيخ أحمد بن محمد والشيخ أحمد بن سعيد».

وأضاف سموه: «كما اعتمدنا اليوم تشكيل مجلس الشؤون الإستراتيجية برئاسة مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم . نتوقع من المجلسين مواكبة المرحلة التنموية الكبرى التي تعيشها الإمارة بسياسات حكومية مبتكرة .. وخدمات جديدة.. وخطط استراتيجية ومالية تعكس توجهاتنا المستقبلية وترفع جودة الحياة في المدينة» .

واختتم سموه: «ثقتنا كبيرة في أعضاء المجلسين الذين يقودون اليوم مسيرة الإمارة بكل إخلاص وتفان . وسيبقى هدفنا مواكبة تطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين في خلق أفضل بيئة للحياة والإقامة والاستثمار في إمارة دبي» .

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
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