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حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «الهلال الأحمر»

حمدان بن زايد يترأس إجتماع مجلس إدارة «الهلال الأحمر»
6 مارس 2024 20:15

ترأس سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خلال ترؤسنا لإجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر، اطلعنا على حجم المساعدات والبرامج الإنسانية والتنموية التي نفذتها الهيئة خلال العام الماضي، وجهودها في استدامة العطاء في مختلف دول العالم وخاصة في قطاع غزة» .

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وأضاف سموه: «وجهنا بتوسيع مظلة المستفيدين من البرامج الرمضانية هذا العام داخل الدولة وخارجها .. رمضان شهر الخير والرحمة والعطاء ، ودولة الإمارات ماضية في تعزيز رسالتها السامية لكافة الشعوب ، ودعم المبادرات الإنسانية والتنموية حول العالم».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الهلال الأحمر الإماراتي
حمدان بن زايد
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