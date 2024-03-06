حمدان بن محمد: نبارك التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وندعو الله أن يكون مجلس خير لدبي وأهلها ... ونجدد العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق رؤية سموه لتبقى دبي دُرة مدن العالم. واليوم، مع تشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية برئاسة مكتوم بن محمد، واثقون من أن القادم في دبي سيكون دائماً أفضل».