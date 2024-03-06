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علوم الدار

تفاهم بين «مكتب مواجهة غسل الأموال» وشرطة دبي

جانب من اللقاء (من المصدر)
7 مارس 2024 01:15

دبي (الاتحاد)

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وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي» في دولة الإمارات العربية المتحدة والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم، في إطار تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية، والتصدي لها، وذلك على هامش القمة الشرطية العالمية، المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي.
وأكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي، أن الاتفاقية ستعزز بشكل كبير قدرات دولة الإمارات في التحقيق ومكافحة الجرائم المالية، وشدد على أن الشرطة تشكل ركيزةً لا غنى عنها في المعركة ضد الجرائم المالية، حيث تقود التحقيقات في الأنشطة غير المشروعة والمشتبه بها، وتتعاون بشكل وثيق مع النيابة العامة لضمان الإدانات. في السنوات الأخيرة، نفذت جهات إنفاذ القانون عدة عمليات اعتقال بارزة ترتبط بالجرائم المالية، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتعزيز اقتصاد وطني آمن. وستعمل الأنشطة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه على تعزيز هذه القدرات، وترسل إشارة واضحة إلى المجرمين بأنه لا مكان لأعمالهم غير المشروعة ضمن حدود دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدوره، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، وصولاً إلى تعزيز سبل مكافحة الجرائم المالية. وأضاف «حققت الجهود المشتركة بتوجيهات القيادة الرشيدة نجاحاً مبهراً أثمر عن رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً من القائمة الرمادية وفقاً لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ونستمر اليوم ومن خلال تضافر الجهود إلى إيجاد أدوات وممكنات تحقق الأهداف الاستراتيجية بين الأطراف، ويسهم في وضع آليات فعالية للتصدي بكل حسم للجرائم المالية».
وبموجب الاتفاقية، يلتزم الطرفان بتعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والدراسات ذات الاختصاص، وتنفيذ حملات توعية مشتركة، وإطلاق برامج أكاديمية وتدريبية وورش عمل بين الجانبين لتطوير ودعم الكفاءات التخصصية في المجال، إلى جانب تطوير استراتيجيات وحلول تقنية لمواجهة التحديات الديناميكية التي تفرضها هذه النوعية من الجرائم.

غسل الأموال
دبي
شرطة دبي
الجرائم المالية
الإرهاب
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