محمد الشرقي يلتقي مدير دائرة الموارد البشرية بالفجيرة

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة.

واطّلع سموه خلال اللقاء، على التقرير السنوي للدائرة وخطة العمل التشغيلية، ونتائج التعاون ومبادرات الشراكة بين الدائرة والبرنامج الوطني «نافس».

كما جرى خلال اللقاء عرض نسب التوطين في دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة وعملية تفعيل دور التعيينات التي تعمل عليها الدائرة ضمن شراكاتها مع مختلف القطاعات داخل الإمارة وخارجها.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، ضرورة تمكين الكوادر البشرية وفق معايير متقدمة تسهم في تطوير الأداء وتقديم الخدمات في منظومة العمل الحكومي، وتفعيل الشراكات المؤسسية مع مختلف القطاعات التي تخدم تطور الدائرة وتحقق أهدافها.

كما أشار سموه، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطبيق الممارسات التطويرية التي تدعم تعزيز الإنتاجية الحكومية، وتواكب رؤية الدولة وأجندتها الوطنية.

وتقدم محمد خليفة الزيودي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم سموه ومتابعته لخطط الدائرة وعملها نحو تحقيق أفضل المستويات.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.