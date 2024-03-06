تفاهم بين «وطني الإمارات» و«مركز باحثي الدراسات والبحوث»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «مؤسسة وطني الإمارات»، إبرام مذكرة تفاهم وتعاون مع مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، وقّعها ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي للمؤسسة، والدكتور فراس حبال، رئيس المركز، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين والموظفين من كلا الطرفين.

وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «يُعدّ توقيع مذكّرة تفاهم وتعاون مع مؤسسة بحثية رائدة، مثل مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث، تجسيداً عملياً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات في بناء الشراكات الفاعلة في سبيل بناء الوطن والنهوض به لتحقيق أفضل الإنجازات في شتّى المجالات، ويتماشى ذلك مع التزامنا بتعزيز الابتكار والتطوير المستدام من خلال التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية والحكومية والخاصة لبلوغ آفاق جديدة في مجالات البحث والتطوير، وتوفير الحلول الابتكارية التي تخدم مجتمعنا وتعزز مكانتنا على الساحة الدولية». وقال الدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات للدراسات والبحوث: «نحن ممتنون وفخورون بتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة وطني الإمارات، حيث تمثل هذه الخطوة المهمة فرصة جديدة لتعزيز التعاون البحثي بين المركز والمؤسسة في مجالات الاهتمام المشترك، ما سيسهم بشكل فعّال في تطوير وتعزيز فهمنا المشترك للتحديات التي تواجه مجتمعنا، نعتز بهذه الفرصة للتعاون مع فريق مؤسسة وطني الإمارات، ونتطلع إلى إطلاق مشاريع بحثية مشتركة تعمل على تحقيق التقدم والابتكار في مختلف المجالات. ويعكس هذا التعاون رؤيتنا المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق تأثير إيجابي على مجتمعنا».