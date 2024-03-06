«تريندز» ينظم حلقة نقاشية حول التعاون بين المؤسسات البحثية

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مستهل فعالياته في شهر القراءة، بمقره في أبوظبي، الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في حلقة نقاشية تناولت أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية في مجالات البحث العلمي المختلفة، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.

شهدت الحلقة النقاشية مشاركة فاعلة من نخبة من الباحثين والخبراء في تريندز، وسلطت الضوء على ضرورة التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية في مختلف مجالات البحث العلمي، بما يساهم في قراءة الأحداث واستشرافها بشكل علمي وازن. وتحدث الدكتور الزيات في الحلقة التي حضر جانباً منها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، حول عدة محاور، منها أهمية التعاون البحثي، حيث تم التأكيد على أن التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية يُساهم في تبادل الخبرات والمعارف، ويفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي، ويُمكِّن من الاستفادة من الموارد المتاحة بشكل أفضل.

وأشار إلى مجالات التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، مثل إجراء البحوث المشتركة، تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، ونشر البحوث العلمية، واستطلاعات الرأي والتدريب.

وأوصت الحلقة، ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، عبر وضع خطط استراتيجية، وعقد اجتماعات دورية بين الباحثين، تشجيع تبادل الباحثين بين المؤسسات.

وخلصت الحلقة النقاشية إلى التأكيد على أن التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية يُعد ضرورة ملحة لوضع رؤى علمية صحيحة وموثقة تساهم في وضع الحلول ومواجهة التحديات، وتعزز المعرفة، وشددت على أهمية تضافر الجهود، وتذليل العقبات لتعزيز هذا التعاون.