الخميس 7 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» ينظم حلقة نقاشية حول التعاون بين المؤسسات البحثية

جانب من الحلقة النقاشية التي استضافها المركز (من المصدر)
7 مارس 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تحتفي بشهر القراءة
«شرطة أبوظبي» تتبنى مبادرات تحفيزية على القراءة ونشر المعرفة

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مستهل فعالياته في شهر القراءة، بمقره في أبوظبي، الدكتور محمد مجاهد الزيات، المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في حلقة نقاشية تناولت أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية في مجالات البحث العلمي المختلفة، لاسيما في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم.
شهدت الحلقة النقاشية مشاركة فاعلة من نخبة من الباحثين والخبراء في تريندز، وسلطت الضوء على ضرورة التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية في مختلف مجالات البحث العلمي، بما يساهم في قراءة الأحداث واستشرافها بشكل علمي وازن. وتحدث الدكتور الزيات في الحلقة التي حضر جانباً منها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، حول عدة محاور، منها أهمية التعاون البحثي، حيث تم التأكيد على أن التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية يُساهم في تبادل الخبرات والمعارف، ويفتح آفاقاً جديدة للبحث العلمي، ويُمكِّن من الاستفادة من الموارد المتاحة بشكل أفضل.
وأشار إلى مجالات التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، مثل إجراء البحوث المشتركة، تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، ونشر البحوث العلمية، واستطلاعات الرأي والتدريب.
وأوصت الحلقة، ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية، عبر وضع خطط استراتيجية، وعقد اجتماعات دورية بين الباحثين، تشجيع تبادل الباحثين بين المؤسسات.
وخلصت الحلقة النقاشية إلى التأكيد على أن التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية يُعد ضرورة ملحة لوضع رؤى علمية صحيحة وموثقة تساهم في وضع الحلول ومواجهة التحديات، وتعزز المعرفة، وشددت على أهمية تضافر الجهود، وتذليل العقبات لتعزيز هذا التعاون.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
شهر القراءة
حلقة نقاشية
آخر الأخبار
نادال يرفض الكذب على نفسه!
الرياضة
نادال يرفض الكذب على نفسه!
اليوم 11:00
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
اليوم 11:00
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
الترفيه
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
اليوم 10:47
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
اليوم 10:41
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
علوم الدار
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©