حماية الوديان والبنية التحتية في العين بتكلفة 48 مليون درهم

إيهاب الرفاعي (العين)

تواصل بلدية مدينة العين استكمال مشاريع رفع كفاءة الوديان في مدينة العين، حيث شرعت في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع حماية الوديان وأصول البنية التحتية من خطر الفيضانات بنسبة إنجاز بلغت 27% وبتكلفة قدرت بـ 48 مليون درهم؛ بهدف حماية الوديان وأصول البنية التحتية في مدينة العين من خطر الفيضانات، من خلال إنشاء عبارات تدفق مياه الأمطار، وتوفير حماية لجدران الوديان لضمان عدم فيضان السيول خارج مسار الوادي.

وأوضح المهندس أحمد الأحبابي، مدير مشروع حماية الوديان ببلدية مدينة العين، سيغطي المشروع مناطق عدة معرضه لخطر السيول في مدينة العين منها منطقة البطين والمقام وغريبة وبحيرة الروضة وخطم الشكلة ووادي غشابة، وتبلغ مدة المشروع 18 شهراً بدأت في نهاية الربع الثالث 2023 على أن تنتهي جميع الأعمال في الربع الأول من 2025.

وقال الأحبابي: إن المشروع يهدف إلى حماية المدينة من خطر الفيضانات من خلال تنفيذ أعمال متنوعة، منها توفير حماية لجوانب الوديان وأعمال الدفان والتسوية، فضلاً عن تنفيذ حوائط الإسناد لجوانب الوديان لضمان عدم فيضان السيول خارج مسار الوادي، بالإضافة إلى إنشاء بحيرة تجميعية لمياه الأمطار في منطقة الروضة، وإنشاء جدران حماية خرسانية بطول 1000 متر طولي في منطقة غشابة، بما يتلاءم مع الوضع القائم للأودية لحماية الأصول والحفاظ على سلامة المجتمع.

مداخل للوديان

تضمنت الأعمال إنشاء مداخل للوديان بعدد 18 مدخلاً لمركبات الطوارئ والصيانة والتفتيش، وحمايات خرسانية بطول 15.500 متر طولي لتحديد مسار الوادي في منطقة غريبة وتسوية بعض مناطق الأودية بطول 1500 متر طولي، علاوة على تنفيذ 1800 صندوق حماية حجري لحماية الحزام الخرساني في الأودية، بما يضمن تدفق الوديان والسيول في مجاريها الخاصة من غير أن تتسبب في أضرار لأصول البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة في مدينة العين.