«كهرباء الشارقة» تروج لمبادرة ساعة الترشيد

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة البطولة الأولى بين عمال منشآت الشارقة بنادي الثقة للمعاقين تحت شعار بطولة ساعة الترشيد للعمال والتي تنافس فيها 5 فرق من العمال من دوائر وجهات مختلفة في إمارة الشارقة، وتضمنت محاضرة لتثقيف العمال وتنمية الوعي لديهم بسلوكيات وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ومسابقات رياضية متنوعة ومكافآت وجوائز للمتسابقين؛ وذلك بهدف الارتقاء بمفهوم ساعة الترشيد، والاستخدام الأمثل للموارد ليصبح ثقافة مجتمعية.

وأوضح راشد المرزوقي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن البطولة تأتي كأحد البرامج المهمة التي أعدتها «الهيئة» ضمن استراتيجية محددة للترويج لمبادرة ساعة الترشيد التي أطلقتها «الهيئة»؛ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تعكس رؤية سموه في نشر ثقافة الحفاظ على الطاقة، وترشيد استخدامها في المجتمع بسلوك حضاري ومتطور.

وأكد أن هذه البطولة العمالية تهدف لتنمية الوعي لدى العمال بأهمية الطاقة والمياه وأساليب الاستخدام الأمثل لها، وتعزيز التحرك الجماعي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر وعياً وغرس روح المبادرة، ونشر التوعية لدى أفراد المجتمع بضرورة تعزيز دورهم الفعال في رفع كفاءة استخدامهم للكهرباء، وتقليل هدر الموارد، بما يساهم في تنمية مستدامة.

وأشاد بتعاون الجهات المشاركة بالبطولة، وتقدم بالشكر لمن ساهموا في نجاح البطولة، من خلال تقديم عدد من الهدايا والجوائز، وهم: جمعية الشارقة التعاونية، وكارمن للعطور، وعبير الصباح للنظارات، مؤكداً أن «الهيئة» تحرص على تفعيل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة.