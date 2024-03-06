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«الأرصاد»: أجواء غير مستقرة حتى الأحد

«الأرصاد»: أجواء غير مستقرة حتى الأحد
7 مارس 2024 01:15

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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تتأثر الدولة بدءاً من اليوم بحالة جوية تستمر حتى الأحد المقبل الموافق 10 مارس الجاري، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد، الذي عزا ذلك إلى امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوباً بكتلة هوائية رطبة وتيار هوائي غربي، مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الجنوب الغربي والغرب.
وقال المركز إن كميات السحب تتزايد تدريجياً من آخر ليل الخميس من الغرب والجنوب وتمتد على مناطق متفرقة من الدولة يوم الجمعة، تتخللها سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، وتكون غزيرة مع البرق والرعد أحياناً، وسقوط البرد على بعض المناطق، وتبلغ ذروة الحالة يوم السبت، وتقل كميات السحب والأمطار تدريجياً من مساء يوم الأحد، ويصبح الطقس غائماً جزئياً وغائماً أحياناً. 
وتوقع  المركز أن يسود اليوم طقس غائم جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً ليلاً وصباح الجمعة، يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة، خاصة الغربية، مع سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من  10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.
وعن يوم غدٍ، توقع المركز أن يكون الطقس غير مستقر، وغائماً جزئياً إلى غائم، يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، بينما الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
ويستمر الطقس غير المستقر يوم السبت، حيث يتوقع أن يسود طقس غائم جزئياً إلى غائم، يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 65 كم/س، والبحر متوسط الموج، يضطرب مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
غائم
توقع المركز أن يكون طقس الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق مع فرصة سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط موج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

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