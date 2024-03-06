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علوم الدار

مدير مركز «مسؤولية»: رصد ظواهر وسلوكيات التشهير بالأشخاص

مشاركون في الملتقى عن بعد ( من المصدر)
7 مارس 2024 01:16

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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أكد الدكتور المستشار محمد راشد الظنحاني، مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، أمس، خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء بعنوان «مركز مسؤولية.. توعية قانونية تعزز الحماية المجتمعية»، أن المركز حدد بوضوح أهدافه التي تمثلت في رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع، وكذلك السلوكيات والظواهر التي تؤدي إلى التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات، أو التي تحض على العنف وعقوق الوالدين، وسواء تم التعبير عنها ونشرها وتناقلها بين الأشخاص أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، والإدمان الإلكتروني. 
وقال الظنحاني: «نشارك بطريقة أو أخرى في توعية معينة أو إعطاء مقترحات أو الحصول على مشاركة، ونعتمد على المهام الواردة لدينا، ونسعى من خلال ذلك بأن تكون لدينا فائدة من خلال نشر المحتوى التوعوي للوصول لأكبر شريحة في المجتمع».
كما استعرض مدير مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، ‎‎جهود ومبادرات المركز خلال العام الماضي والتي تضمنت نسبة إحالة الحالات للمركز الوطني للتأهيل بنسبة 100%، مشيراً إلى أن عدد الحملات بلغت 4 حملات، وهي حملة مخاطر السجائر الإلكترونية، وحملة الحد من الإساءة بسمعة الدولة ورموزها ومؤسساتها، وحملة التوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني، وحملة التوعية بجريمة انتهاك الخصوصية. 
وبلغ عدد المنشورات التوعوية للعام الماضي 4 منشورات هي: الرفق بالحيوان وفيلم توعية أولياء الأمور والتنمر الإلكتروني، والأخ الكبير، وتوعية العمال بالشروط والضوابط القانونية لاصطحاب الأدوية المراقبة خارج الدولة، وبلغ عدد المحاضرات التوعوية خلال العام الماضي 6 محاضرات توعوية، وهي: محاضرة بعنوان: قضاء أبوظبي توعي العمال بالشروط والضوابط القانونية لاصطحاب الأدوية من خارج الدولة، ومحاضرة عن مخاطر السيجارة الإلكترونية، ومحاضرة بعنوان: «الحق في حماية النفس» والتي تم تقديمها (مرتان)، ومحاضرة بعنوان: دائرة القضاء أبوظبي في أبوظبي توعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية على المجتمع بمجلس المنهول، ومحاضرة بعنوان: قضاء أبوظبي، تسلط الضوء على الدور التوجيهي للوالدين في حماية أبنائهم من المخدرات بمجلس الخبيصي بمدينة العين.
4 لقاءات
بلغ عدد اللقاءات الإذاعية 4 لقاءات مع شخصيات مختلفة، كما نشرت مواد أخرى في الإعلام المرئي والمسموع لمركز مسؤولية.

دائرة القضاء
الإدمان الإلكتروني
السجائر الإلكترونية
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