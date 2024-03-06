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«لنحتضن الطبيعة» تزرع 3000 شجرة في أبوظبي

«لنحتضن الطبيعة» تزرع 3000 شجرة في أبوظبي
7 مارس 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد) 

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في إطار جهود الحفاظ على البيئة في أبوظبي، يسهم زوار جزيرة المارية في زيادة مساحة اللون الأخضر في العاصمة عبر زراعة 3000 شجرة، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الداعمة للاستدامة «لنحتضن الطبيعة ونلهم التغيير».. ويبدأ تنفيذ الفعالية غداً الجمعة بالتعاون مع «مجموعة عمل الإمارات للبيئة».
واختارت المبادرة التي جاءت تماشياً مع إعلان تمديد عام الاستدامة أشجار الأكاسيا والغاف نظراً إلى قدرتها على العيش في ظروف مناخية جافة وصعبة ومواجهة الجفاف والحفاظ على خضرتها حتى في أقسى الظروف الصحراوية، بخلاف دورها الحيوي في دعم الأنواع الحيوانية والنباتية.
يذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة، التي نُفذت في يونيو 2023، حققت نجاحاً ملفتاً، وشهدت المبادرة استجابة استثنائية من الجمهور للمشاركة في بناء مستقبل مستدام للجميع.

الحفاظ على البيئة
أبوظبي
الإمارات
مجموعة عمل الإمارات للبيئة
عام الاستدامة
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