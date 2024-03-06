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أبوظبي تعزز جودة الحياة بحماية المساحات الخضراء

أبوظبي تعزز جودة الحياة بحماية المساحات الخضراء
7 مارس 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف تحفيز المجتمع للحفاظ على الزراعات التجميلية والمظهر العام، نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال كافة مراكزها الفرعية حملات توعوية للحفاظ على المساحات الخضراء والمرافق العامة، استهدفت رواد الحدائق والمتنزهات، وشركات البناء.
جاءت الحملات، التي نفذتها جميع المراكز الفرعية للبلدية لمدة 5 أيام متواصلة، ضمن الخطط التوعوية التي تنظمها البلدية بشكل دوري لتعزيز جودة الحياة عبر تفعيل الدور البلدي وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على المرافق العامة.. وعملت فرق البلدية أثناء الحملات على توعية أفراد المجتمع بالحفاظ على المرافق والتجهيزات مثل: (الألعاب، والأشجار، والنباتات، والمساحات الخضراء، وأماكن الجلوس، وأماكن الشواء)، واستخدامها بالشكل الذي يحافظ على كفاءتها والبيئة الصحية النظيفة حفاظاً على سلامة الجميع.

أبوظبي
الإمارات
المساحات الخضراء
بلدية أبوظبي
الزراعات التجميلية
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