تكريم الفائزين بجائزة ولي عهد الأردن لأفضل تطبيق خدمات حكومية

عمّان (الاتحاد)

كرمت حكومتا دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية في الأردن، التي تم إطلاقها في إطار مبادرات التبادل المعرفي، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والأردن في مجال التحديث الحكومي.

وكرم معالي أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، رئيس اللجنة التوجيهية لجائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، الفائزين بالجائزة، بحضور سالم الشعمي، المدير التنفيذي لتطوير الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وتهدف الجائزة التي تنفذ بالتعاون بين حكومتي الإمارات والأردن ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي، إلى تشجيع الابتكار لدى طلبة الجامعات، وتبني أفكارهم وإبداعاتهم في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، وتطوير خدمات حكومية سهلة ومبسطة ضمن 9 قطاعات تشمل: الصحة، والتعليم، والنقل، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والقطاع المالي، والقطاع الخدمي والتواصل الحكومي.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات والأردن في مجالات التحديث الحكومي تتبنى تعزيز جهود بناء القدرات ودعم الابتكار والمبتكرين لتطوير حلول تسهم في الارتقاء بمستويات العمل الحكومي، وتحسين تجارب المتعاملين، وتمكينهم من تجربة خدمات متطورة.

وقال عبد الله لوتاه: إن جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية في الأردن تترجم مستهدفات الشراكة البناءة بين حكومتي الإمارات والأردن، وتجسد سعيهما المشترك لتعزيز الاستثمار في الإنسان، وتحفيز أصحاب العقول والمواهب نحو المزيد من الابتكار الهادف لتسهيل حياة الأفراد، وتعزيز جودة حياة المجتمع.

من جهته، قال سالم الشعمي: إن جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية في الأردن، تمثل إحدى المبادرات الناجحة والمهمة للشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن الجائزة ترجمت نجاحها في استقطاب عدد كبير من المشاركات المميزة من طلاب الجامعات الأردنية خلال 3 سنوات من إطلاقها، لتصبح منصة لاحتضان الأفكار وتحفيز العقول والمواهب.

وقال: إن التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، أصبحت عنصراً أساسياً في تطوير الخدمات الحكومية ونقلها إلى مراحل متقدمة، وإن تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على بناء القدرات والكفاءات وتزويدها بالمهارات اللازمة، لتمكينها من المشاركة الفاعلة في تطوير أطر العمل وخدمة المجتمع.

وشارك في الجائزة بدورتها الثالثة 400 طالب وطالبة من 28 جامعة أردنية، وحصل على جائزة المركز الأول بقيمة 50 ألف دينار أردني، تطبيق «سياحولوجيا» الذي طوّره فريق طلابي من جامعة الحسين التقنية، ليمثل دليلاً للمعالم السياحية والتراث الثقافي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما فاز تطبيق «مسار» الذي طوّره طلاب من جامعة العلوم التطبيقية بجائزة المركز الثاني بقيمة 30 ألف دينار، ويمثل التطبيق منصة تقدم معلومات شاملة ومتنوعة تحسن تجربة الطلبة في رحلتهم الأكاديمية، وفاز بجائزة المركز الثالث بقيمة 20 ألف دينار تطبيق زراعتي الذي طوّره طلاب من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، ويمثل تطبيقاً مبتكراً مصمماً لتزويد المزارعين بالبيانات والموارد والأدوات المهمة لحماية محاصيلهم، وتعزيز ممارساتهم الزراعية.

وأعلن منظمو الجائزة أن الفرق التي حلت في المراكز من الرابع إلى العاشر، ستحظى بفرصة احتضان أفكارها ضمن منصة تطلقها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ما يوفر لهم بيئة تجريبية آمنة ومرنة لتنفيذ مشاريعهم.

شراكة

تمثل جائزة «ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية» جائزة سنوية لتعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية وإشراكهم في تطوير وتصميم حلول تسهل رحلة المتعامل، وتعزز جودة حياة المجتمع، وتأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي الإمارات والأردن.