«أبوظبي للإسكان» تحصد جائزة الإمارات تبتكر 2024

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت هيئة أبوظبي للإسكان جائزة «الإمارات تبتكر 2024»، ضمن الفئة الخاصة لهذا العام كأفضل ابتكار في الأثر المجتمعي، وذلك عن تطبيق «إسكان أبوظبي» الذي أطلقته «الهيئة» في يونيو 2023، وتم تطويره كمنصة رقمية تفاعلية رديفة لمركز «إسكان أبوظبي».

وسلَّم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، درع الجائزة إلى خليفة الصغير خليفة الكتبي، مدير تنفيذي ‑ قطاع خدمات الإسكان في هيئة أبوظبي للإسكان، خلال حفل جائزة الإمارات تبتكر 2024 الذي أقيم مؤخراً.

وحصدت «الهيئة» الجائزة عن التطبيق ضمن الفئة الخاصة لهذا العام، وهي فئة أفضل ابتكار في الأثر المجتمعي، والتي تركز على دور الابتكار في تعزيز فعالية وكفاءة وتأثير الخدمات المجتمعية، من خلال التغلب على التحديات لتلبية احتياجات الأفراد وتمكينها وبناء قدراتها.

ويقدم تطبيق «إسكان أبوظبي» منصة رقمية تفاعلية تجمع خدمات الإسكان الحكومي بالإمارة تحت سقف واحد، لتتيح للمتعاملين التقدم بطلب الحصول على خدمات الإسكان بجميع أنواعها، واستكمال رحلة تملّك مسكن بسهولة عبر هواتفهم المتحركة ودون الحاجة إلى زيارة أي مركز خدمة.

ونجح التطبيق في تعزيز مستويات رضا المتعاملين عن الخدمات الإسكانية، حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين عن التطبيق 98% بنهاية 2023. وساهمت النسخة التي تم إطلاقها في يونيو 2023 في تعزيز مستوى الشفافية عبر تمكين المتعاملين من متابعة حالة طلباتهم على مدار الساعة، وانعكس ذلك بشكل ملحوظ على عدد الاستفسارات الهاتفية الواردة لمعرفة حالة الطلب، حيث انخفضت بنسبة 49.5% مقارنةً بعام 2022

وقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «نفخر بحصولنا على جائزة الإمارات تبتكر 2024 عن تطبيق إسكان أبوظبي، والذي نهدف من خلاله للارتقاء بتجربة المتعاملين وتمكينهم من الحصول على المنافع السكنية بكل سهولة ويسر عبر هواتفهم الذكية، ودون الحاجة لزيارة أي مراكز خدمة، وذلك في إطار مساعينا لتبني مبادرات التحول الرقمي التكاملي، بما يتماشى مع أجندة برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد».

وأكد المهيري، أن هذه الجائزة تأتي بمثابة تكريم لجهود فريق «الهيئة» الذي يحرص دوماً على تبني الابتكار في مختلف أعماله، ما يسلط الضوء على إنجازات «الهيئة» الفاعلة في مجال تعزيز تجربة المتعاملين، والعمل على الارتقاء بقطاع خدمات الإسكان الحكومي على مستوى الإمارة. يذكر أن تطبيق إسكان أبوظبي نجح في تعزيز الوعي العام لدى المتعاملين، إذ ساهمت التقنيات المستخدمة فيه بخفض متوسط حالات رفض الطلبات لأقل من 5%، وذلك نظراً لتقييم النظام لاستحقاق المتعامل للخدمة تلقائياً، وتعريفه بالمنافع الإسكانية المؤهل لها. كما تتضمن رحلة المتعامل عبر «إسكان أبوظبي» «برنامج التوعية المالية» الذي أطلقته «الهيئة»؛ بهدف تعزيز المهارات المالية للمستفيدين من برنامج قروض الإسكان، ما يعزز الوعي المالي والقدرة على اتخاذ القرارات المالية المناسبة.

وأدى التطبيق إلى تقليل جهد المتعاملين للحصول على الخدمة؛ نظراً لتوفيره لجميع الخدمات عبر الهاتف المتحرك دون الحاجة للقيام بأية زيارات لمراكز الخدمة، كما ساهم في تعزيز كفاءة الإجراءات عبر تقليص عدد الخطوات اللازمة منذ تقديم طلب الخدمة وحتى الموافقة إلى النصف.