«التنمية الأسرية» تحتفي بكوادرها المتميزين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية، «لقاء الموظفين السنوي»، للاحتفاء بموظفيها المتميزين تحت شعار «بكم نتميز» والذي تم خلاله استعراض النجاحات التي قدمها موظفو مؤسسة التنمية الأسرية، خلال عام 2023، وتكريم الكفاءات والكوادر التي تميزت في تقديم الخدمات، من أجل استكمال مسيرة العمل الجاد والمتطوّر باستمرار تحت راية المؤسسة.

ونقلت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية للموظفين، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي كان لها الفضل الأكبر في تحقيق المؤسسة العديد من الإنجازات الفريدة؛ بفضل توجيهات سموها المستمرة ومتابعتها الحثيثة، وتمنياتها لهم بالمزيد من التميز ومواصلة النجاح والاستمرارية في الارتقاء بالخدمات، وتحيات معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية وتمنياته لهم بدوام التوفيق وبذل الجهود لتحقيق أهداف المؤسسة السامية في خدمة المجتمع.

ورحبت مريم الرميثي بالموظفين الذين تميزوا في أداء مهامهم على الوجه الأكمل لتحقيق أهداف المؤسسة قائلة: نحن محظوظون بدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي تمهد لنا الطريق بتوجيهاتها السامية النابعة عن اهتمام سموها الشديد بالأسرة، وإزالة العقبات التي تقف أمام نهضتها وتطوّرها، باعتبارها النواة الأولى والأساسية في بناء المجتمع والعمود الأول الذي يستقيم به.. فنسير وفق رؤية سموها الطموحة التي تدفعنا قُدماً نحو العمل والتطوير المستمر للخدمات والبرامج التي تلبي احتياجات المجتمع، وتعزّز رؤية قيادتنا الرشيدة نحو تحقيق الرفاه المجتمعي والاستقرار الأسري المنشود، وتعزيز جودة الحياة في مجتمع إمارة أبوظبي».

أشادت الرميثي بجهود موظفي الخدمة الطويلة، الذين حققوا إنجازاتٍ مهمة طوال سنوات عملهم الحافلة بالعطاء، والمشهودة بالتفاني والعمل المخلص والجاد، والارتقاء بمستوى الأداء، وإحداث التطوير الإيجابي في الخدمات الاجتماعية المساندة للأسرة بجميع فئاتها ولكبار المواطنين، ما ساهم في تحقيق مؤسسة التنمية الأسرية أهدافها السامية التي انعكست بشكلٍ إيجابي ومستدام على الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، مشيدة بجهود فئة «الجوائز العالمية»، وفئة المؤشرات الحكومية.. منصة «تم»، وفريق مركز اتصال حكومة أبوظبي، وفريق النضج الإحصائي، وفئة أفضل المقترحات، وفئة أفضل مقدم خدمة «برنامج وفعاليات»، وأفضل مقدم خدمة «الإرشاد والاستشارات الأسرية».

إخلاص

ثمنت تضافر جهود موظفي المؤسسة وتميزهم في الأداء وتنفيذ خطط العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية لأفراد الأسرة والمجتمع كافة، وكانوا مثالاً للعمل المخلص والبنَّاء، والتزموا بإخلاصٍ وتفانٍ في تقديم الخدمات.. فأظهروا مهاراتهم الوظيفية العالية، وأثبتوا قدرتهم على التعلم المستمر وتحمُّلِ المسؤولية، فاستحقوا من أجل ذلك التكريم تقديراً وعرفاناً بجهودهم المخلصة وعطائهم في خدمة الأسرة والمجتمع والوطن.