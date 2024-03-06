تعاون بين جامعة خليفة و«الغرير» لإعادة تصميم ماجستير الهندسة

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة عبدالله الغرير شراكة جديدة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا؛ تهدف إلى جعل التعليم العالي في تخصصات الهندسة أكثر سهولة ومرونة.

ويركز هذا التعاون على إعادة تصميم برنامج ماجستير الهندسة في الصحة والسلامة والهندسة البيئية في جامعة خليفة ليصبح برنامجاً مدمجاً، وليتحول بعدها إلى برنامج كامل عبر «الإنترنت»، كجزء من برنامج ائتلاف الجامعات الإماراتي لجودة التعلم عبر «الإنترنت».

وتؤكد الشراكة أهمية السلامة في أماكن العمل، وإعداد الخريجين لتلبية الطلب المتزايد على المتخصّصين في الصحة والسلامة في مختلف المجالات.

وأكدت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير، على تأثير المبادرة: «من خلال العمل بشكل وثيق مع جامعة خليفة، فإننا بصدد إعادة تشكيل برنامج تخصصي جامعي، بالإضافة إلى مساهمتنا في المجهود الوطني لتعزيز جودة البرامج عبر (الإنترنت) ومدى الوصول إليها. ويمثّل هذا التعاون تحوّلاً جوهرياً ومحورياً في التعليم العالي، ويزيل الحواجز التقليدية لجعل التعلّم في متناول المحترفين والمتخصّصين الشباب في المنطقة».