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علوم الدار

برامج لتعزيز الابتكار بين شباب رأس الخيمة

جانب من إحدى الفعاليات (من المصدر)
7 مارس 2024 01:18

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، سلسلة من البرامج والفعاليات المتنوعة مرتبطة بالابتكار، والتي يهدف منها تعزيز الابتكار وتوجيه أفراد المجتمع وخاصة الشباب نحو التفكير الإبداعي وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء مجتمع قادرعلى مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة
وتلقى أكثر من 200 مشارك من مختلف الفئات العمرية فوائد ملموسة من هذه البرامج والفعاليات التي تم تقديمها خلال شهر الابتكار، إلى جانب جلسة عصف ذهني بعنوان «ابتكار ووحدة وطن»، قدمتها عائشة أحمد العوضي، سفيرة الهوية الوطنية وخريجة برنامج «البرلمانيون الشباب» بحسب خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الامارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة.
وقال عنبر: إن فعاليات الجمعية تهدف الى تطوير المهارات لدى مختلف الفئات مثل الجلسات التدريبية التي يستخلص منها إيجاد حلول لتعزيز الولاء للوطن والقيادة للشباب، بالإضافة إلى تنشئة جيل واع وسفير إيجابي للهوية الوطنية الإماراتية، كما شهدت الفعاليات تقديم «هاكاثون الابتكار الرقمي» تحت شعار الاستدامة الرقمية، بهدف تطوير ونشر التكنولوجيا لتأمين القدرة التنافسية للأفراد والمجتمعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قدمه المهندس علي سالم النعيمي، رئيس مجلس الشباب للابتكار الحكومي تم خلالها مناقشة بعض التحديات التي قد تواجه الشباب مثل الاستدامة البيئية، وإنتاج المحتوى الرقمي الهادف، الأمر الذي أتاح للهاكثون فرصة المشاركة لطرح حلول إبداعية تسهم في تعزيز جودة الحياة وحماية البيئة، بالإضافة إلى تطوير محتوى رقمي يعكس القيم الثقافية والاجتماعية.

رأس الخيمة
جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية
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