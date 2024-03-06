«تعليم» تعتمد الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الثاني

دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الثالث لغاية الثاني عشر، للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم. وتنطلق الامتحانات يوم الأربعاء 13 مارس، في مواد المجموعة (أ) الأساسية، على أن يسبقها تسليم المهام والمشاريع النهائية لمواد المجموعة (ب) العملية، في الفترة من 3 إلى 7 مارس.

وحددت المؤسسة ثمانية موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري 2023-2024، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً لصفوف الثالث والرابع الخامس والتاسع (للمسارين العام والمتقدم)، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة. وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً للصفين التاسع والخامس للمسارين العام والمتقدم في المدارس الخاصة من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، على أن يطبق امتحان مادة اللغة الإنجليزية كتابياً وإلكترونياً للصف الثاني عشر.

وشددت المؤسسة في الموجهات على أهمية التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، وحثتهم على إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة تأدية الامتحانات.

ويقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية، فيما يقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلين في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية. وتنظم المؤسسة الامتحانات التي يؤديها طلبة الثاني عشر كتابياً وإلكترونياً على فترتين، إذ خصصت المؤسسة الفترة الأولى للاختبار الإلكتروني لمدة ساعة ونصف تبدأ من 12:00 ظهراً لغاية 1:30 بعد الظهر، فيما خصصت ساعة واحدة للاختبار الكتابي من 1:30 لغاية الساعة 2:30.

ويستهل طلبة الصف الثاني عشر، لمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، امتحاناتهم يوم 13 من الشهر الجاري، بمادة الرياضيات. ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الموافق 14 من الشهر نفسه. وفي اليوم التالي، يؤدي طلبة المسار العام والمتقدم امتحان مادة العلوم الصحية، وامتحان الأحياء لطلبة مسار النخبة والعلوم التطبيقية لطلبة المسار التطبيقي. وفي 19 مارس، يؤدي طلبة المسارات الأربعة امتحان اللغة العربية، وفي 20 مارس، يتقدم الطلبة لامتحان الدراسات الاجتماعية، وفي21 مارس يمتحن الطلبة مادة التربية الإسلامية. وفي 22 مارس يختتم طلبة الصف الثاني عشر في المسارات الثلاثة العام، والمتقدم والنخبة امتحاناتهم بمادة الكيمياء أو الأحياء.