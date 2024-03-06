«شرطة أبوظبي» تشارك بـ8 منصات في أعمال «القمة الشرطية العالمية» بدبي

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأحدث تقنياتها الأمنية في أعمال القمة الشرطية العالمية 2024 بنسختها الثالثة والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، تحت شعار «توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024، في مركز دبي التجاري العالمي.

وحضر افتتاح القمة من شرطة أبوظبي اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وعدد من كبار الضباط والخبراء المختصين.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية الحدث العالمي في إبراز الممكنات الكبيرة لدولة الإمارات في مجال تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بأساليب عصرية متطورة، واستعرضت، من خلال 8 منصات، جهودها المتطورة في الحد من الجريمة ومكافحة المخدرات والنماذج المتميزة في الاستدامة الشرطية، وجهودها في بناء القدرات والكفاءات الأساسية للمرونة المؤسسية للتعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة وفعالية لدعم التوجهات عبر استراتيجيتها في استدامة الأمن والأمان في الإمارة، وتطبيق المنهجيات العالمية المتطورة بنجاح وتميز.