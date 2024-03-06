بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء تواصل فعالياتها

جمعة النعيمي (أبوظبي)

واصلت، أمس، بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء التي تنظمها هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع شركة 911 Challenge، فعالياتها لليوم الثاني، بمشاركة 200 إطفائي من 16 جهة مشاركة في البطولة، حيث تنافس رجال الإطفاء من مختلف الجهات المشاركة في الدولة، إذ تمثل أكبر تجمع لرجال الإطفاء والإنقاذ على مستوى الدولة؛ بهدف تكريم هؤلاء الأبطال، وتقدير جهودهم البطولية في حماية المجتمع ومقدراته.

وأكد العقيد عيسى عبدالله المرزوقي، مدير بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء، أن هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع مهرجان الشيخ زايد ومجلس أبوظبي الرياضي ومكتب فخر الوطن، أطلقت بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء بمشاركة العاملين في مجال الإطفاء والإنقاذ على مستوى قطاعات ومراكز الدفاع المدني على مستوى الدولة، وكذلك العاملين في قطاع الطاقة وقطاع المطارات.

وأشار إلى أنه يأتي تنظيم البطولة تزامناً مع اليوم العالمي للدفاع المدني، وأن فكرة البطولة هي محاكاة لعمل رجال الدفاع المدني خلال أدائهم مهامهم اليومية.

وأوضح، أنه يتم من خلال هذه البطولة عمل مسابقات فردية وجماعية، حيث يقوم المتسابق فيها بـ 6 تحديات، بدءاً من التحدي الأول عبارة عن «صعود الدرج»، وذلك بصعود برج مكون من 6 طوابق، ويحملون خلالها مجموعة من المعدات، تتضمن حمل خرطوم حريق وزنه 20 كيلوجراماً، بحيث تبدأ المرحلة باقتحام رجل الإطفاء والإنقاذ لهذه البناية، أما التحدي الثاني فهو عبارة عن رفع حزمة خرطوم الحريق والتي تبلغ وزنها 20 كيلوجراماً من أعلى البرج، يليه التحدي الثالث، وهو إجراء عملية الاقتحام والدخول القسري باستخدام مطرقة، وضرب عارضة حديدية لتحريكها لمسافة 5 أقدام، أما التحدي الرابع فهو «الجري»، بحيث تتنافس الفرق المشاركة بالجري حول مجموعة من فوهات إطفاء الحريق الموضوعة بشكل حلزوني لمسافة 43 متراً، يعقبها التحدي الخامس، وهو عبارة عن سحب خرطوم إطفاء مضغوط بالمياه والتقدم به لمسافة 23 متراً، وإطلاق الماء نحو الهدف، أما التحدي السادس والأخير، فهو عبارة عن إنقاذ دمية وزنها 80 كيلوجراماً وسحبها لمسافة تزيد على 30 متراً.

وأكد المرزوقي، أن هذه التحديات تجسّد عمل رجل الإطفاء ودوره في حماية الأرواح والممتلكات. كما يشارك في البطولة أسرع وأقوى رجال الإطفاء من القطاعات كافة الحكومية والخاصة للإطفاء والإنقاذ والأمن في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل الجهات المشاركة 13 جهة: «هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الإدارة العامة الدفاع المدني دبي، شرطة دبي، هيئة الشارقة للدفاع المدني، الإدارة العامة الدفاع المدني عجمان، الإدارة العامة للدفاع المدني رأس الخيمة، الدفاع المدني الفجيرة، الدفاع المدني أم القيوين، الدفاع المدني العين، ميناء كيزاد، شركة أدنوك، مطارات أبوظبي، مطارات دبي، مطارات الشارقة، منطقة الفجيرة البترولية الحرة، شركة جاهزية».

تعاون

أكد محمد الأحمدي، مدير عام شركة 911 Challenge لتنظيم بطولات تحدي رجال الإطفاء، في تصريحات لـ «الاتحاد»، على هامش بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء، أن النسخة الرابعة جاء تنظيمها بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، حيث بلغ عدد المشاركين ما يزيد على 150 مشاركاً من جميع إدارات الدفاع المدني الحكومي والخاص، مشيراً إلى النسخة الرابعة ستكون الأقوى؛ نظراً لعامل التشويق والإثارة للمشاهدين، وستشهد منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة لتحطيم الأرقام. وستكون هناك جوائز ومفاجآت كبيرة للجمهور.

وأضاف: «هناك أهداف لعمل بطولة أبوظبي لتحدي رجال الإطفاء، من أهمها: الأهداف المجتمعية، فمن خلال هذه البطولة، نبيّن للجمهور مهام رجال الدفاع المدني وخط الدفاع الأول عند قيامهم بعملهم اليومي»، موضحاً أن البطولة تستعرض مهام وعمل رجال الإطفاء اليومية، وذلك من خلال تقديم عروض مشوقة ومثيرة عبر مجموعة مسابقات بين رجال الإطفاء والإنقاذ في دولة الإمارات.

ولفت إلى أن من أسمى الأهداف لعمل هذه البطولة هو وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة العالمية للإطفاء والإنقاذ؛ وذلك نظراً لأن البطولة تعتمد على معايير وممارسات عالمية والتي تطبق في كثير من دول العالم، مثل أميركا وكندا وأوروبا.

وتابع: «هدفنا الأسمى الآخر من عمل هذه البطولة هو المجتمع، بحيث نعزز ثقة المجتمع بخط الدفاع الأول لرجال الإطفاء والإنقاذ، وذلك هذه البطولة تبين وتوضح من قرب للمجتمع ما يقوم به رجال الإطفاء والإنقاذ من مهام وعمل يومي، بحيث يكونون على مقربة منهم»، موضحاً أن هذه البطولة تعتبر محاكاة لعمله اليومي.