افتتاح مسجد «الكلمة الطيبة» في الموردة 2 بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت جمعية الشارقة الخيرية، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أمس الأول، مسجد «الكلمة الطيبة» الذي تم بناؤه بمنطقة الموردة 2 بضاحية السيوح في مدينة الشارقة، بتكلفة 5.5 مليون درهم، بدعم من المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء والمساهمات الجزئية لبناء وعمارة بيوت الله ضمن المشاركات المجتمعية، وامتداداً لمسيرة مشاريع المساجد التي يتم بناؤها، داخل الدولة لعمارة بيوت الله، خصوصاً في المناطق السكنية الجديدة. وتم إنشاء المسجد على مساحة 1078 متراً مربعاً، وهو من المساجد الكبرى التي نفذتها الجمعية وتتسع ساحة الصلاة لاستقبال 750 مصلياً من الرجال والنساء، كما يضم عدداً من المرافق الخدمية الممثلة في دورات مياه ومواضئ، بجانب حمام مخصص لأصحاب الهمم ومواقف للسيارات، كما يضم تصميم المسجد أيضاً مسكناً للإمام، وآخر للمؤذن.

وشهد افتتاح المسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعبدالله خليفة بن يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وعبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، ومسؤولو الجهتين.