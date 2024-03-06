الخميس 7 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

افتتاح مسجد «الكلمة الطيبة» في الموردة 2 بالشارقة

افتتاح مسجد «الكلمة الطيبة» في الموردة 2 بالشارقة
7 مارس 2024 01:17

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يوجِّه بتوسيع مظلة المستفيدين من برامج الهلال الأحمر الرمضانية
تطوير المرافق الرياضية للجامعة الأميركية في الشارقة

افتتحت جمعية الشارقة الخيرية، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، أمس الأول، مسجد «الكلمة الطيبة» الذي تم بناؤه بمنطقة الموردة 2 بضاحية السيوح في مدينة الشارقة، بتكلفة 5.5 مليون درهم، بدعم من المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء والمساهمات الجزئية لبناء وعمارة بيوت الله ضمن المشاركات المجتمعية، وامتداداً لمسيرة مشاريع المساجد التي يتم بناؤها، داخل الدولة لعمارة بيوت الله، خصوصاً في المناطق السكنية الجديدة. وتم إنشاء المسجد على مساحة 1078 متراً مربعاً، وهو من المساجد الكبرى التي نفذتها الجمعية وتتسع ساحة الصلاة لاستقبال 750 مصلياً من الرجال والنساء، كما يضم عدداً من المرافق الخدمية الممثلة في دورات مياه ومواضئ، بجانب حمام مخصص لأصحاب الهمم ومواقف للسيارات، كما يضم تصميم المسجد أيضاً مسكناً للإمام، وآخر للمؤذن.
وشهد افتتاح المسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعبدالله خليفة بن يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وعبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، ومسؤولو الجهتين.

رمضان
الشارقة
جمعية الشارقة الخيرية
الكلمة الطيبة
مسجد
آخر الأخبار
نادال يرفض الكذب على نفسه!
الرياضة
نادال يرفض الكذب على نفسه!
اليوم 11:00
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
اليوم 11:00
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
الترفيه
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
اليوم 10:47
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
اليوم 10:41
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
علوم الدار
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©