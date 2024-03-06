6 ملايين درهم المير الرمضاني لـ«بيت الخير»

دبي (الاتحاد)

بدأت جمعية بيت الخير في الأسبوع الثالث من شعبان تنفيذ مشروع المير الرمضاني، الذي رصدت له 6 ملايين درهم، ضمن حملتها الرمضانية «حَقٌّ مَّعْلُوم»، التي وضعت هدفاً مبدئياً بإنفاق 59.4 مليون درهم.

ويتم الانتهاء من المشروع وتسلم المستحقين المواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان، وذلك وفق نظام التوزيع الأسهل للمستحقين من الأسر المسجلة لدى الجمعية في كل إمارة، بحيث تتسلم الأسر المير الرمضاني عبر الهوية الوطنية، بموجب اتفاق «بيت الخير» مع الجمعيات المعتمدة في الدولة، وحسب قوائم الأسماء المعتمدة بالشخص المخول من كل أسرة لتسلم المير الرمضاني، وتستطيع الأسرة المستفيدة أن تسحب احتياجاتها الغذائية الرمضانية على مراحل من رصيد حساب المير المقرر لها، ولمدة كافية تصل إلى ما بعد رمضان، كما سيتم تسليم بعض الأسر قسائم المير الرمضاني، لتصرفها من الجمعيات التي تعاقدت معها «بيت الخير» في مختلف إمارات الدولة، وتتراوح قيمة البطاقات ما بين 1000 إلى 3000 درهم، حسب عدد أفراد الأسرة، يشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة، كدعم غذائي للأسر في رمضان.