الخميس 7 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

6 ملايين درهم المير الرمضاني لـ«بيت الخير»

6 ملايين درهم المير الرمضاني لـ«بيت الخير»
7 مارس 2024 01:17

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يوجِّه بتوسيع مظلة المستفيدين من برامج الهلال الأحمر الرمضانية
افتتاح مسجد «الكلمة الطيبة» في الموردة 2 بالشارقة

بدأت جمعية بيت الخير في الأسبوع الثالث من شعبان تنفيذ مشروع المير الرمضاني، الذي رصدت له 6 ملايين درهم، ضمن حملتها الرمضانية «حَقٌّ مَّعْلُوم»، التي وضعت هدفاً مبدئياً بإنفاق 59.4 مليون درهم.
ويتم الانتهاء من المشروع وتسلم المستحقين المواد الغذائية قبل حلول شهر رمضان، وذلك وفق نظام التوزيع الأسهل للمستحقين من الأسر المسجلة لدى الجمعية في كل إمارة، بحيث تتسلم الأسر المير الرمضاني عبر الهوية الوطنية، بموجب اتفاق «بيت الخير» مع الجمعيات المعتمدة في الدولة، وحسب قوائم الأسماء المعتمدة بالشخص المخول من كل أسرة لتسلم المير الرمضاني، وتستطيع الأسرة المستفيدة أن تسحب احتياجاتها الغذائية الرمضانية على مراحل من رصيد حساب المير المقرر لها، ولمدة كافية تصل إلى ما بعد رمضان، كما سيتم تسليم بعض الأسر قسائم المير الرمضاني، لتصرفها من الجمعيات التي تعاقدت معها «بيت الخير» في مختلف إمارات الدولة، وتتراوح قيمة البطاقات ما بين 1000 إلى 3000 درهم، حسب عدد أفراد الأسرة، يشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة، كدعم غذائي للأسر في رمضان.

جمعية بيت الخير
رمضان
آخر الأخبار
نادال يرفض الكذب على نفسه!
الرياضة
نادال يرفض الكذب على نفسه!
اليوم 11:00
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
اليوم 11:00
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
الترفيه
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
اليوم 10:47
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
اليوم 10:41
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
علوم الدار
الحالة الجوية المتوقعة على الدولة في الأيام المقبلة
اليوم 10:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©