«عونك يا وطن» يطلق حملة «المير الرمضاني»

العين (الاتحاد)

بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، قام فريق «عونك يا وطن» التطوعي بتوزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة في مدينة العين قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، ضمن حملته الرمضانية السنوية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة.

ورفع الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى حكومة وشعب الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله، عز وجل، أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الإمارات والعالم بالخير واليُمن والبركات.

وقال بن حم: «مبادرة المير الرمضاني تجسد قيم التراحم والتآخي في المجتمع، وتعزز اهتمام وحرص فريق (عونك يا وطن) على دعم البرامج الإنسانية والخيرية التي تمثل الإرث الإنساني في المجتمع الإماراتي».

وتابع بن حم: «يشكل (المير الرمضاني) إحدى أبرز المبادرات التي ينفذها فريق (عونك يا وطن) سنوياً قبيل بدء شهر رمضان المبارك، ويوفر من خلاله لعشرات الأسر المتعففة فرصة الحصول على احتياجاتها الغذائية، وبما يتماشى مع عدد أفراد كل أسرة من أجل أن تمضي أوقاتها الرمضانية بأمان وسلام بعيداً عن الأعباء المادية».

وأكد بن حم، أن الحملة تأتي في إطار التزام الفريق بمسؤولياته المجتمعية تجاه المجتمع، لتمكين الأسر المتعففة من متطلباتهم الأساسية وتلبية احتياجاتهم، لتخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر، وإدخال البهجة في قلوبهم خلال الشهر الفضيل.

وأشار أحمد موسى، المدير الإداري لفريق «عونك يا وطن»، إلى أن عملية توزيع المير الرمضاني شملت صناديق مخصصة، يحوي كل صندوق الاحتياجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تحتاجها الأسر في الشهر المبارك، كالأرز والسكر والملح والزيت والدقيق والحليب والقمح والعدس، وغيرها من المواد.

وأضاف أن المبادرة تستهدف شريحة مهمة تشارك في بناء الوطن، ومجموعات الأسر الأقل دخلاً، وتأتي ضمن جهود الفريق لدعم الفئات الأقل دخلاً، وتجسيد قيم الجود وإطعام الطعام التي هي جزء أساسي من القيم الإماراتية العريقة.